La présentatrice météo de GOOD Morning Britain, Ruth Dodsworth, a déclaré qu’elle avait «des centaines de milliers de livres de dette» après que son mari emprisonné ait menti sur la propriété de la maison de ses rêves.

Le monde de la femme de 46 ans a été bouleversé par son ex Jonathan Wignall, qui a été reconnu la semaine dernière coupable de contrôle de comportement, de harcèlement et de traque contre Ruth.

Depuis lors, elle a découvert des dettes secrètes que son mari avait accumulées alors qu’elle allait travailler comme météorologue à ITV – fréquemment vues sur GMB et This Morning.

Elle a raconté aujourd’hui aux hôtes de This Morning Phillip Schofield et Rochelle Humes comment sa vie a été dévastée par sa tromperie.

Ruth a déclaré: « J’ai vécu la vie d’Instagram. J’avais une belle maison – du moins c’est ce que j’ai pensé – une belle voiture, de beaux enfants.

«La maison que je pensais posséder, nous ne l’avons pas fait. Elle était louée. Donc l’hypothèque que je pensais avoir, nous ne l’avons pas fait, et il ne l’avait pas payée depuis des années.

«Il y a des dettes à mon nom de centaines de milliers de livres, des choses qui ont été prises dont je n’ai aucune idée.

«Je travaille depuis 25 ans pour chaque jour pour ITV et à part une très petite pension, je n’ai rien à montrer.

« Je ne pourrai pas obtenir d’hypothèque, prendre une carte de crédit et j’ai un compte bancaire très basique. C’est ma réalité maintenant. »

Ruth – une météo régulière présente aux nouvelles régionales à Londres et au Pays de Galles – a raconté à quel point elle a de la chance d’être en vie après que son mari « terriblement imprévisible et extrêmement instable » lui ait déchiré la vie.

Elle a ajouté: « Aussi difficile que cela soit, ce n’est rien parce que j’ai mes enfants. Je suis assise ici à vous parler maintenant avec une famille autour de moi qui m’aime et mon cas est juste l’un des nombreux.

«J’ai tellement de chance d’avoir reçu cette plate-forme et d’utiliser cette arène publique pour dire à n’importe qui, aussi difficile que cela puisse paraître – et il y a des jours sombres – j’étais à mon plus bas niveau. Mais les ambulanciers m’ont sauvé, la police a sauvé moi, le CPS m’a sauvé. S’ils peuvent faire ça pour moi, ils peuvent le faire pour n’importe qui. «

La présentatrice, âgée de 46 ans, a révélé plus tôt le moment horrible où ses enfants l’avaient appelée au travail pour avertir que leur père allait la tuer si elle rentrait à la maison.

Les enfants du couple – sa fille de 17 ans, Grace, et son fils Jack, 16 ans – ont été témoins des abus répugnants sur une période de neuf ans, qui comprenaient le contrôle du comportement, le harcèlement et le harcèlement.

S’exprimant courageusement pour encourager d’autres victimes à demander de l’aide, Ruth a déclaré: «Au pire, il y a un peu moins de deux ans, lorsque les choses se sont vraiment aggravées, j’étais au travail.

«Au cours de cette semaine, il m’avait téléphoné des centaines et des centaines de fois par jour, se présentant au bureau, des messages me demandant avec qui j’étais.

«Et ce jour-là, il a commencé à boire tôt dans la journée. Au moment où mes enfants sont rentrés de l’école, ils m’appelaient en me disant« maman, ne rentre pas à la maison. Il va te tuer.

«Pour moi, c’était un tournant. Si j’étais rentré chez moi ce soir-là, je ne serais pas ici sous aucune forme ni forme.

«Il a fallu se confier à quelqu’un d’autre pour qu’il dise:« Ruth, si vous n’appelez pas la police, je le ferai »et cela a tout changé.

« Je ne serais pas en vie si je n’avais pas demandé de l’aide. »

Ruth a quitté son mari après 17 ans de mariage lorsqu’il l’a bombardée avec plus de 150 appels téléphoniques en une journée.

Après leur séparation, Wignall a placé un dispositif de suivi sous le volant de sa voiture afin qu’il puisse surveiller où elle se trouvait.

Le tribunal a appris que Wignall mettrait également des alarmes sur son téléphone pour le moment où elle devait présenter la météo.

Wignall a été reconnu coupable d’une période de neuf ans d’abus. Il a été emprisonné pendant trois ans et a rendu une ordonnance restrictive lui interdisant de contacter sa femme.