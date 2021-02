Ruth Dayan, qui a construit une marque de mode israélienne, décède à 103 ans

En 1948, Mme Dayan faisait partie d’une organisation de femmes israéliennes enseignant des compétences agricoles aux nouveaux immigrants juifs. Elle a rencontré un groupe de Bulgares, misérables dans leur nouvelle maison difficile, et luttant pour cultiver des tomates sans eau, une infestation de rats et sans expérience dans l’agriculture. (Beaucoup d’hommes étaient dentistes.)

Ruth Dayan, l’ex-épouse du soldat-homme d’État israélien Moshe Dayan et la fondatrice de Maskit , une maison de couture qui a exprimé ses idéaux de justice sociale en utilisant les traditions artisanales d’immigrants juifs et arabes, est décédée le 5 février chez elle à Tel Aviv. Elle avait 103 ans.

Au milieu des années 50, le programme d’artisanat parrainé par le gouvernement de Mme Dayan était devenu une marque de mode parrainée par le gouvernement. Mme Dayan l’a appelé Maskit (prononcé mos-KEET), un mot hébreu pour, entre autres, bijou.

Maskit avait des magasins à Haïfa, Tel Aviv et Jérusalem, et vendait des bijoux, des articles ménagers et textiles, et des vêtements modernes conçus par Fini Leitersdorf, un designer d’origine hongroise. Vous pouvez trouver Maskit chez Neiman Marcus et Saks Fifth Avenue. Il y a eu des collaborations avec Givenchy, Yves Saint Laurent et Christian Dior. Audrey Hepburn portait autrefois un manteau du désert Maskit.

«Maskit était un melting pot esthétique», a déclaré Tal Amit, directeur et conservateur de les archives des roses au Shenkar College of Engineering, Design and Art à Ramat Gan, Israël. «Il a incorporé ce qu’Israël représentait, ce mélange de traditions et de sociétés, et tout s’est réuni dans une esthétique moderne. C’était la mère de la haute couture israélienne.