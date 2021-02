JERUSALEM (AP) – Ruth Dayan, la créatrice de mode et militante pacifiste israélienne qui était mariée à l’un des généraux les plus vénérés du pays, est décédée à l’âge de 103 ans, ont rapporté vendredi les médias israéliens.

Dayan a fondé la maison de couture Maskit en 1954, dont les créations s’inspirent de l’héritage culturel des immigrants juifs ainsi que de la communauté arabe d’Israël. Elle était également un partisan actif de la paix avec les Palestiniens et soutenait des causes caritatives.

L’entreprise a embauché de nouveaux immigrants et est finalement devenue un exportateur majeur. Elle a collaboré avec Christian Dior, Yves Saint Laurent et Givenchy, et se vante qu’un de ses manteaux a été porté par Audrey Hepburn.

Ruth a été la première épouse de Moshe Dayan, le commandant borgne qui a dirigé les forces pendant la guerre d’indépendance d’Israël en 1948 et a été ministre de la Défense pendant la guerre de 1967, lorsqu’elle a rapidement vaincu ses voisins arabes. Ils se sont mariés de 1935 jusqu’à leur divorce en 1971 et ont eu trois enfants ensemble.

Le président israélien en grande partie cérémonial, Reuven Rivlin, a pleuré le décès de Dayan. Elle était « une femme exceptionnelle et un modèle pour les entrepreneurs, qui avaient un amour sans bornes pour cet endroit et ses habitants, quels qu’ils soient », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Dayan a maintenu une amitié de 40 ans avec Raymonda Tawil, une journaliste palestinienne et la belle-mère du leader palestinien emblématique Yasser Arafat. Leur relation fait l’objet d’un livre de 2015 de l’historien Anthony David.

Elle était également membre du conseil public de B’Tselem, un groupe israélien qui documente les violations des droits humains dans les territoires saisis par Israël en 1967.

« Elle s’est résolument opposée à l’occupation et même contre un large consensus et un silence écrasant a courageusement fait entendre sa voix », a tweeté B’Tselem. «Que sa mémoire soit une bénédiction.»

Dayan est né en 1917 dans la ville côtière de Haïfa, lorsque ce qui est aujourd’hui Israël faisait partie de l’Empire ottoman en ruine. Elle laisse dans le deuil sa fille, l’auteur et ancienne députée Yael Dayan, et ses petits-enfants. Elle a survécu à ses deux autres enfants, l’acteur et réalisateur Assi Dayan, décédé en 2014, et le sculpteur Udi Dayan, décédé en 2017.