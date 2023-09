Rutgers remporte Northwestern 24-7, alors que les Wildcats jouent leur premier match depuis que le scandale du bizutage a ébranlé le programme

PISCATAWAY, NJ (AP) – Northwestern a perdu contre Rutgers 24-7 dimanche lors du premier match de l’équipe de football depuis qu’un scandale de bizutage a conduit à un changement d’entraîneur, à des enquêtes et à de multiples poursuites.

Le quart-arrière des Rutgers Gavin Wimsatt a lancé un touché et a couru pour un autre alors que les Scarlet Knights dominaient le temps de possession, contrôlant le ballon pendant près de 38 minutes.

La défaite lors du premier match de l’entraîneur par intérim David Braun est la 12e consécutive de Northwestern depuis la saison dernière. Braun a remplacé l’entraîneur de longue date Pat Fitzgerald, qui a d’abord été suspendu puis licencié après que des allégations de bizutage ont fait surface au cours de l’été et se sont propagées à d’autres programmes de l’université.

Northwestern, qui a terminé la saison dernière 1-11, a connu un moment positif – marquant avec environ 20 secondes à jouer sur une passe d’un mètre du quart-arrière suppléant Brendan Sullivan à Caleb Komolafe. Le transfert de Cincinnati, Ben Bryant, a commencé et terminé 20 passes sur 35 pour 169 verges et deux interceptions. Il a été limogé cinq fois. La défense des Rutgers n’a accordé que 201 yards.

Les Scarlet Knights (1-0, 1-0 Big Ten) ont marqué lors de leurs deux premiers entraînements, Wimsatt (17 sur 29 pour 163) frappant Ian Strong sur une passe de 11 verges pour couronner le premier et courant six verges pour le second. . Le premier TD a été initialement qualifié d’incomplet, mais un examen a montré que Strong avait un pied dans la zone des buts. Jai Patel a ajouté un panier de 32 verges lors du troisième entraînement après que Braun ait parié sur un faux botté de dégagement. Kyle Monangai a marqué sur une course de 15 verges au troisième quart.

Alors que leur équipe perdait 17-0, de nombreux fans de Northwestern (0-1, 0-1) présents au match ont déclaré qu’ils attendaient plus des Wildcats.

« Ce n’est pas une première mi-temps très impressionnante », a déclaré Ellis Zuckerman, 18 ans, de New York, qui débutera son premier semestre à Northwestern la semaine prochaine.

Zuckerman, dont le père Andrew a fréquenté l’école de Chicago, a déclaré qu’entendre parler du scandale de bizutage des deux derniers mois était préoccupant mais n’avait pas eu d’impact sur sa décision d’aller à l’université, affirmant qu’il n’y allait pas pour le football.

Jared Breslaw, qui a grandi à Chicago et assisté aux matchs du Nord-Ouest avec son père et ses deux frères, est venu de Miami pour voir le match.

« Je pensais que ça allait être un peu plus compétitif », a déclaré le joueur de 35 ans. «Je pensais que nous allions nous rassembler autour de cela. Là encore, nous sommes une équipe de seconde période, Cardiac Cats.

LES À EMPORTER

Nord-Ouest : Bryant a montré des éclairs au poste de quart-arrière et les receveurs sont sûrs de eux. La ligne offensive a connu des difficultés, notamment dans le jeu au sol. La défense était beaucoup trop présente sur le terrain mais elle est prometteuse.

Rutgers : L’entraîneur Greg Schiano a estimé que sa défense était très bonne au début de la saison et qu’elle a plus que répondu à ses attentes sur les trois niveaux. La plus grande surprise a été la maturité et la confiance dont Wimsatt a fait preuve. Il n’y a eu que quelques lancers légèrement discutables et la plupart de ses passes étaient cadrées. Le seul problème est que ses transferts ne sont parfois pas fluides.

SUIVANT:

Nord-Ouest : accueille l’UTEP lors du match d’ouverture à domicile samedi.

Rutgers : accueille Temple samedi soir.

