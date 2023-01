Rutgers, non classé, élimine Purdue n ° 1 pour la deuxième année consécutive

Le 3 points de Cam Spencer avec 13,3 secondes à jouer a donné la tête à Rutgers et le n ° 1 Purdue n’a pas réussi à convertir ses deux dernières chances lundi soir alors que les Scarlet Knights ont tenu bon pour une victoire choquante sur la route 65-64.

C’est la deuxième année consécutive que l’équipe de l’entraîneur Steve Pikiell surprend Purdue. L’année dernière, les Scarlet Knights avaient besoin d’un buzzer-batteur en demi-terrain sur leur terrain pour remporter la première victoire de l’école contre une équipe classée n ° 1.

Cette fois, Rutgers (10-4, 2-1 Big Ten) l’a fait devant la 49e foule consécutive à guichets fermés de la Mackey Arena.

Spencer a terminé avec 14 points tandis que Paul Mulcahy a récolté 16 points, huit rebonds et six passes.

Les Boilermakers (13-1, 2-1) étaient menés par Zach Edey qui a surmonté les problèmes de fautes précoces pour terminer avec 19 points et 10 rebonds. Ce n’était tout simplement pas suffisant pour clôturer un incroyable rallye en seconde période avec un déficit de 10 points. Le Nouveau-Mexique est désormais la dernière équipe invaincue de la Division I.

Rutgers a contrôlé le match pendant la majeure partie de la soirée, prenant une avance de 34-24 à la mi-temps et repoussant les Boilermakers alors qu’ils ripostaient. Purdue a égalé le score à 52, puis a finalement pris les devants sur le bris d’égalité à 3 points de Brandon Newman avec 4:45 à jouer.

Mulcahy a répondu avec les 10 points suivants des Scarlet Knights, ce qui a donné à Rutgers une avance de 62-57 avec 2:22 à jouer. Purdue a répondu avec quatre matchs de suite pour porter le score à 62-61 et lorsque Mulcahy a raté un saut court à 54 secondes de la fin, Edey a saisi le rebond, Purdue a appelé le temps mort et le recrue Fletcher Loyer a donné le feu vert 3 avec 29,8 secondes à jouer.

Mais Spencer a fait son 3 après un autre temps mort, puis a vu Newman rater un 3. Et après que Rutgers l’a retourné sur un jeu entrant avec 0,4 seconde à faire, les Boilermakers n’ont pas pu envoyer le ballon à Edey pour un dernier tir.

GRANDE IMAGE

Rutgers : Les Scarlet Knights ont atteint des sommets incroyables sous la direction de l’entraîneur Pikiell. Ils ont battu 14 adversaires classés, bouleversé une équipe n ° 1 pour la première fois de l’histoire de l’école et maintenant ils l’ont encore fait. De toute évidence, les Scarlet Knights semblent devoir faire un troisième tournoi consécutif de la NCAA, un record scolaire.

Purdue: L’équipe de l’entraîneur Matt Painter était sur le point d’égaler le meilleur départ de l’histoire de l’école, mais la défense suffocante de Rutgers a de nouveau gêné. Les Chaudronniers avaient remporté 34 victoires consécutives contre des adversaires non classés à domicile ou sur des terrains neutres. Mais celui-ci n’était ni facile ni joli et ils sont tombés juste à côté.

SUIVANT

Rutgers : Rentre chez lui jeudi contre le Maryland.

Purdue: Fait face à un test routier majeur jeudi au n ° 24 de l’Ohio State.

Reportage de l’Associated Press.

