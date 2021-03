«L’ajout de la vaccination contre le COVID-19 aux exigences de vaccination de nos étudiants contribuera à offrir une expérience universitaire plus sûre et plus solide à nos étudiants», a déclaré Jonathan Holloway, président de l’Université Rutgers, dans un rapport . L’université, l’une des plus grandes du pays, serait l’une des premières à obliger les étudiants à recevoir le vaccin contre le coronavirus.

