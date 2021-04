Rusty Young, membre fondateur du groupe de rock country Poco, est décédé à 75 ans.

La direction de Young a confirmé jeudi aux USA TODAY que Young, né Norman Russell Young, était décédé mercredi d’une crise cardiaque à son domicile de Davisville, dans le Missouri.

«Je viens d’apprendre que mon ami Rusty Young est décédé et a franchi cette ligne pour l’éternité», a déclaré le membre fondateur Richie Furay dans une déclaration à Variety. «Mon cœur est attristé; c’était un ami cher et de longue date qui m’aide à être pionnier et à créer un nouveau son musical du sud de la Californie appelé ‘country rock’. Il était un innovateur de la guitare en acier et a porté le nom de Poco pendant plus de 50 ans. Notre amitié était réelle et il nous manquera profondément. Mes prières vont à sa femme, Mary, et à ses enfants Sara et Will. «

Young a formé Poco en 1967 avec les anciens membres de Buffalo Springfield Richie Furay et Jim Messina après que Young ait été invité à jouer de la guitare en acier sur le troisième et dernier album de Buffalo Springfield. George Grantham a également rejoint Poco.

Au cours des cinq décennies suivantes, Young est resté le seul membre constant du groupe, qui comprenait également une rotation de membres Randy Meisner, Timothy B. Schmit et le guitariste Paul Cotton au fil des ans.

Le plus grand succès du groupe a été le single « Crazy Love » de Adult Contemporary # 1, que Young a écrit en moins de 30 minutes alors qu’il travaillait sur sa maison. Lors d’une interview accordée à MetroActive en 2008, Young a déclaré que la chanson à succès « était notre premier single à succès. C’est un classique, et il paie toujours l’hypothèque. »

«J’étais en train de lambrisser un mur et de regarder la vallée de Los Angeles et le chœur m’est venu à l’esprit», a déclaré Young au St. Louis Post-Dispatch en 2012. «Je leur ai dit (les autres membres de Poco) ne vous inquiétez pas pour la partie ‘Ooh, ooh, Ahhhh haaa’, je peux trouver des mots pour ça. Et ils ont dit: ‘Ne fais pas ça, c’est comme ça que c’est censé être.’ «

Le musicien, qui a commencé à jouer de la guitare lap steel en tant que jeune garçon tout en grandissant à Denver, Colorado, a été intronisé à la « Gallery Of Greats » du Guitar Player Magazine en 1974 et au Steel Guitar Hall Of Fame en 2012.

Rick Alter, le manager de Poco and Young depuis plus de 20 ans, a décrit Young comme «un musicien, compositeur, interprète et ami unique dans sa vie».

« Rusty était l’artiste le plus sans prétention, attentionné et idyllique avec lequel j’ai jamais travaillé, une force de vie naturelle qu’il a constamment versée dans sa musique », a déclaré Alter dans un communiqué à USA TODAY jeudi.

Un service commémoratif aura lieu pour Young le 16 octobre à Steelville, Missouri, où il a rencontré sa femme Mary il y a deux décennies.

Young laisse dans le deuil Mary, leurs deux enfants Sara et Will, ses beaux-enfants Joe, Marci et Hallie, et ses petits-enfants, Chandler, Ryan, Graham, Quentin et Emma.