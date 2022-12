Rusty Nutz Car Club fait un autre don, cette fois à l’hôpital Silver Cross de New Lenox – Shaw Local

De nombreux clubs automobiles sont construits autour de l’amour des voitures de leurs membres.

Mais les membres du Rusty Nutz Car Club s’unissent pour aider les autres.

« Nous sommes un club caritatif local », a déclaré Dave Grossklaus, secrétaire-archiviste. “Nous rendons. C’est toute la raison d’être du club.

Les membres ont fait don de jouets à la fête de Noël de Rusty Nutz le 3 décembre. Les représentants du club ont ensuite fait don des jouets à l’hôpital Silver Cross le 6 décembre.

Grossklaus a déclaré que le club compte « 90 membres » et que les membres vivent dans et autour de la région de Joliet, notamment Joliet, Crest Hill, Plainfield, Oswego et Naperville.

La plupart des membres du club possèdent des voitures classiques, mais Grossklaus a déclaré que le club arborait également “quelques motos” et “peut-être quelques hot rods classiques”.

“Nous avons même une camionnette qui est bien arrangée dans notre club aussi”, a déclaré Grossklaus.

Le Rusty Nutz Car Club a déjà fait don de jouets pour l’hôpital maintenant connu sous le nom d’Ascension Saint Joseph – Joliet. Le club a fait don de fournitures pour animaux de compagnie à la Will County Humane Society, a déclaré Grossklaus.

Le club organise également une exposition de voitures lors des Catfish Days à Wilmington et a fait don d’argent au Kuzma Care Cottage, a déclaré Grossklaus.

Le Kuzma Care Cottage est un organisme de bienfaisance de Wilmington qui fournit de la nourriture – et parfois un abri d’urgence et une aide pour le loyer des factures d’électricité, de gaz et d’eau – aux personnes dans le besoin dans le code postal 60481, selon le site Web de Kuzma Care Cottage.

Grossklaus a déclaré que le Rusty Nutz Car Club avait fait un don à Pink Heels et à la National Brain Tumor Society.

Le club se réunit pour le petit-déjeuner chez Matty’s à Shorewood à 7 heures du matin le premier samedi du mois, a déclaré Grossklaus.

“Tous les passionnés de voitures sont les bienvenus”, a déclaré Grossklaus.

Le Rusty Nutz Club a récemment fait don de 300 $ à l’église chrétienne Crossroads à Joliet pour son magasin de cadeaux de Noël, a déclaré Grossklaus.

Les membres participent également à des expositions de voitures classiques dans toute la région du comté de Will, a déclaré Grossklaus.

Surtout, ils trouvent des moyens de servir la communauté.

“Nous ne cherchons pas à gagner de l’argent”, a déclaré Grossklaus. “Cela nous donne juste quelque chose de bien à faire.”

Pour plus d’informations sur le Rusty Nutz Car Club, envoyez un e-mail à Grossklaus à Degross25@aol.com.