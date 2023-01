“Rust” va de l’avant malgré les accusations portées contre Alec Baldwin

Alec Baldwin, qui devrait faire face à des accusations d’homicide involontaire dans la mort d’un membre de l’équipe lors d’une répétition du film “Rust”, continuera à jouer le rôle principal, a déclaré vendredi un avocat de la production à CNN.

Au fur et à mesure que le film avance, les opérations incluront “des superviseurs de sécurité sur le plateau et des membres d’équipage syndicaux et interdiront toute utilisation d’armes de travail ou de munitions”, a déclaré Melina Spadone, avocate de Rust Movie Productions.

Les remarques de Spadone interviennent un jour après que les procureurs ont annoncé leur intention d’inculper Baldwin et l’armurier du film, Hannah Gutierrez Reed, dans la mort par balle sur le plateau de Halyna Hutchins en octobre 2021 dans un ranch de Santa Fe, au Nouveau-Mexique.

Hutchins, le directeur de la photographie du film, a été frappé et tué par une balle réelle que Baldwin a tirée avec un pistolet à hélice, et le réalisateur Joel Souza a été blessé à l’épaule droite. Souza continuera à réaliser le film au fur et à mesure que la production avance, a déclaré Spadone.

Baldwin, qui est également producteur du film, n’a pas répondu aux demandes de commentaires des journalistes sur les accusations alors qu’il entrait dans sa maison de Manhattan vendredi. Une source proche de Baldwin a déclaré vendredi à CNN qu’il prévoyait de terminer le film.

Bien que la fusillade mortelle ait été qualifiée d’accident par l’enquêteur médical en chef du Nouveau-Mexique, les procureurs pensent qu’un crime a été commis.

“Ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un accident que ce n’est pas criminel”, a déclaré jeudi la première procureure du district judiciaire, Mary Carmack-Altwies, en expliquant la décision d’inculpation. “Notre loi sur l’homicide involontaire couvre les meurtres involontaires.”

Carmack-Altwies a déclaré qu’elle accuserait Baldwin et l’armurier du film d’homicide involontaire, les accusant de ne pas avoir respecté les procédures de sécurité qui auraient pu empêcher l’accident.

Des accusations formelles devraient être déposées d’ici la fin du mois, a déclaré Carmack-Altwies à CNN.

“Chaque personne qui manipule une arme à feu a le devoir de s’assurer que si elle doit manipuler cette arme, la pointer sur quelqu’un et appuyer sur la gâchette, elle ne va pas tirer un projectile et tuer quelqu’un”, a déclaré Carmack-Altwies. m’a dit.

Pourtant, les procureurs sont confrontés à d’immenses défis lorsqu’ils tentent de juger une affaire centrée sur une personnalité éminente d’Hollywood en plus des seuils juridiques qu’ils doivent prouver pour obtenir une condamnation.

Baldwin est une star majeure du cinéma, de Broadway et de la télévision depuis des décennies, remportant des Emmy Awards pour “30 Rock” et une nomination aux Oscars pour “The Cooler” en 2003.

COMMENT LES PROCUREURS SE PREPARENT POUR L’AFFAIRE

Les deux procès que Baldwin et l’armurier du film pourraient potentiellement subir prendraient des semaines à un mois et nécessiteraient des témoignages d’experts, a déclaré Carmack-Altwies.

Le procureur de district a demandé 635 000 dollars en fonds “d’urgence” “pour poursuivre une affaire aussi médiatisée”, a-t-elle écrit aux responsables de l’État en août dernier.

“J’ai besoin d’un financement pour un avocat, un enquêteur, une personne de contact avec les médias, un parajuriste, des témoins experts et les frais généraux du procès”, a-t-elle déclaré.

Et avant même qu’un procès puisse avoir lieu, chaque accusé assistera à une audience préliminaire pour déterminer s’il existe une cause probable de procès.

“Ces audiences prendront des semaines et se dérouleront assez rapidement une fois les accusations portées”, a expliqué Carmack-Altwies.

Mais l’affaire sera difficile à poursuivre étant donné qu’il n’est pas clair comment les rondes en direct se sont déroulées sur le plateau, selon Elie Honig, analyste juridique principal de CNN, ajoutant que les experts ont des opinions divergentes concernant les responsabilités sur le plateau des acteurs et des membres de l’équipe.

“N’oubliez pas qu’il s’agit d’une affaire pénale. Vous avez besoin des 12 jurés pour établir la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Je ne dis donc pas qu’il n’y a aucune chance ici, mais c’est une affaire vraiment difficile pour l’accusation”, a déclaré Honig.

QUESTIONS SUR LA SÉCURITÉ DU SET

Baldwin fait face à des accusations à la fois en tant que personne accusée d’avoir tiré avec l’arme à feu et en tant que producteur du film, a déclaré Carmack-Altwies, affirmant que Baldwin, en tant que producteur, avait la responsabilité de garantir la sécurité du plateau.

Gutierrez Reed, l’armurier du film qui a chargé le pistolet à hélice, est également responsable de ne pas assurer la sécurité du pistolet, selon les procureurs. Son avocat a déclaré qu’elle pensait que les cartouches étaient des munitions factices.

“Personne ne les vérifiait ou du moins ils ne les vérifiaient pas de manière cohérente”, a déclaré Carmack-Altwies. “Et puis ils ont été chargés d’une manière ou d’une autre dans une arme remise à Alec Baldwin. Il ne l’a pas vérifié. Il n’a fait aucune des choses qu’il était censé faire pour s’assurer qu’il était en sécurité ou que quiconque autour de lui était en sécurité. Et puis il a pointé l’arme sur Halyna Hutchins et il a appuyé sur la gâchette.

Baldwin a soutenu qu’il n’avait jamais appuyé sur la gâchette et qu’il ne savait pas que l’arme contenait des balles réelles.

Gutierrez Reed et Baldwin feront chacun face à deux chefs d’accusation d’homicide involontaire, mais chaque chef d’accusation entraîne un niveau de peine différent, a déclaré Carmack-Altwies lorsqu’elle a annoncé les accusations.

Un jury déciderait quel chef d’accusation serait le plus approprié, et s’il est reconnu coupable, il ne sera condamné qu’à un seul chef d’accusation, a déclaré le procureur.

La condamnation des deux accusés entraîne jusqu’à 18 mois de prison et une amende de 5 000 $. Mais une accusation entraîne une amélioration supplémentaire des armes à feu – parce qu’une arme à feu était impliquée – et nécessiterait une peine obligatoire de cinq ans de prison, a déclaré Carmack-Altwies.

En ce qui concerne les accusations, l’avocat de Gutierrez Reed, Jason Bowles, a déclaré jeudi : “Nous attendons les accusations, mais ils ont absolument tort quant à Hannah – nous nous attendons à ce qu’elle soit déclarée non coupable par un jury et qu’elle n’ait pas commis d’homicide involontaire coupable. Elle a été ému par la tragédie mais n’a commis aucun crime.”

Pendant ce temps, l’avocat de Baldwin, Luke Nikas, a déclaré que l’acteur était “aveuglé” par les accusations.

“M. Baldwin n’avait aucune raison de croire qu’il y avait une balle réelle dans l’arme – ou n’importe où sur le plateau de tournage. Il s’est fié aux professionnels avec lesquels il travaillait, qui lui ont assuré que l’arme n’avait pas de balles réelles.”

Lorsque les procureurs ont annoncé les accusations jeudi, la famille de Hutchins a salué leur décision.

“C’est un réconfort pour la famille qu’au Nouveau-Mexique, personne n’est au-dessus de la loi”, a déclaré la famille dans un communiqué publié par l’avocat Brian J. Panish.