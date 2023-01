“Rust” poursuivra la production avec Alec Baldwin dans le rôle principal suite à ses accusations d’homicide involontaire

Alec Baldwin reviendra pour le rôle principal dans la production du film “Rust” malgré les doubles accusations d’homicide involontaire déposées jeudi par le premier procureur du district judiciaire du Nouveau-Mexique.

Melina Spadone, avocate de Rust Movie Productions, LLC, a confirmé à Fox News Digital que le film est “sur la bonne voie pour être terminé avec M. Baldwin dans le rôle principal et Joel Souza en tant que réalisateur”.

Halyna Hutchins a été tuée sur le tournage du film occidental au Nouveau-Mexique, et Souza a été blessée par balle lorsque des balles réelles ont été accidentellement chargées dans une arme tirée par Baldwin alors qu’il répétait une scène dans une église le 21 octobre 2021. L’acteur a depuis, il a nié avoir appuyé sur la gâchette de l’arme qui a tué Hutchins.

Hannah Gutierrez-Reed, qui a servi d’armurier sur le film, a également été accusée de deux chefs d’homicide involontaire.

ALEC BALDWIN COUPÉ D’HOMICIDE INVOLONTAIRE DANS LA MORT DE HALYNA HUTCHINS, RISQUANT JUSQU’À 18 MOIS DE PRISON

Spadone a également confirmé que le projet inclura “des superviseurs de sécurité sur le plateau et des membres d’équipage syndicaux, et interdira toute utilisation d’armes de travail ou de munitions”.

Les balles réelles auraient été interdites sur le plateau de tournage “Rust”. La Motion Picture Association a activement fait campagne pour mettre à jour les exigences de sécurité des armes à feu.

MICKEY ROURKE DÉCLARE ‘PAS DE CHEMIN EN ENFER’ ALEC BALDWIN DEVRAIT ÊTRE ACCUSÉ DANS UN TIR MORTEL DE ‘ROUILLE’

Si Baldwin est reconnu coupable, il risque jusqu’à 18 mois de prison.

L’avocat de Baldwin a qualifié les accusations de “terrible erreur judiciaire” dans une déclaration fournie à Fox News Digital.

“Cette décision déforme la mort tragique de Halyna Hutchins et représente une terrible erreur judiciaire”, a déclaré Luke Nikas de Quinn Emanuel. “M. Baldwin n’avait aucune raison de croire qu’il y avait une balle réelle dans l’arme – ou n’importe où sur le plateau de tournage. Il s’est appuyé sur les professionnels avec lesquels il travaillait, qui lui ont assuré que l’arme n’avait pas de balles réelles. Nous combattrons ces charges, et nous gagnerons. »

La famille de Hutchins a remercié le bureau du shérif et le procureur après l’annonce des accusations.

“Nous tenons à remercier le shérif de Santa Fe et le procureur de district pour avoir conclu leur enquête approfondie et déterminé que des accusations d’homicide involontaire sont justifiées pour le meurtre de Halyna Hutchins avec un mépris conscient pour la vie humaine”, a déclaré un communiqué publié au nom des Hutchins. famille via l’avocat Brian J. Panish, associé fondateur de Panish Shea Boyle Ravipudi LLP.

“Notre enquête indépendante soutient également que les accusations sont justifiées. C’est un réconfort pour la famille qu’au Nouveau-Mexique, personne n’est au-dessus de la loi. Nous soutenons les accusations, coopérerons pleinement avec cette poursuite et espérons ardemment que le système judiciaire travaille pour protéger le public et tenir pour responsables ceux qui enfreignent la loi.”

Alors que “Rust” reprendra la production en 2023, les équipes ne reviendront pas au Nouveau-Mexique.

En octobre, Spadone a confirmé à Fox News Digital que la production “envisageait d’autres lieux, y compris en Californie, mais aucune décision n’a été prise”.