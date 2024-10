« Rust » d’Alec Baldwin sera présenté en première au Festival Camerimage (sans Baldwin)

Trois ans après la mort tragique sur le plateau de la directrice de la photographie Halyna Hutchins, le western indépendant d’Alec Baldwin Rouiller sera enfin révélé au public. Le film a été sélectionné pour faire sa première mondiale fin novembre au Festival international du film Camerimage en Pologne, un événement spécialisé respecté axé sur les réalisations cinématographiques. Le festival a annoncé jeudi qu’il prévoyait d’organiser une table ronde après RouillerC’est la première projection en l’honneur de la mémoire de Hutchins.

Les intervenants à la première comprendront Rouiller Le scénariste-réalisateur Joel Souza, qui a été touché par la même balle qui a tué Hutchens lorsqu’un pistolet à hélice manipulé par Baldwin a été déchargé pendant la production en octobre 2021. Aux côtés du réalisateur apparaîtra Stephen Lighthill, le mentor de Huchins pendant ses années d’étudiant à l’American Film Institute et Bianca Cline, la directrice de la photographie qui est intervenue pour terminer le film après le règlement d’un procès pour mort injustifiée.

« Les cinéastes discuteront des événements entourant le film, offrant un aperçu de la poursuite de la production après la mort d’Halyna », déclarent les organisateurs de Camerimage. « Maintenir la vision artistique de Hutchins, aussi extrêmement difficile que cela puisse être pour l’ensemble de l’équipe, était vraiment important pour les cinéastes, dans l’espoir de remplir leur devoir de terminer son travail. »

Travis Fimmel dans Rouiller. Productions de films de rouille

Selon une source extérieure connaissant la situation, Baldwin ne sera pas présent à la première, bien qu’il en soit à la fois la star et le producteur principal, ayant un jour décrit le film comme un « projet passionné ». On ne sait pas encore si les autres protagonistes du film – Travis Fimmel, Frances Fisher, Josh Hopkins et Patrick Scott McDermott – seront présents.

« L’histoire d’Halyna servira de point de départ à une conversation sur le rôle des femmes dans le cinéma et leurs contributions à l’art du cinéma », a déclaré Cameraimage dans son communiqué, ajoutant : « Un autre sujet clé de la discussion sera la sécurité sur le plateau. »

Rouiller Productions de films de rouille

La tragédie qui s’est déroulée RouillerLe tournage du Nouveau-Mexique en 2021 a été suivi d’années d’intense surveillance médiatique, de différends juridiques et de diverses crises d’acrimonie publique. La famille de Hutchins a réglé le procès pour mort injustifiée avec la production en octobre 2022, ce qui a finalement permis la poursuite du tournage. Mais des accusations criminelles ont également suivi : RussieL’armurier du film, Hannah Gutierrez-Reed, a été reconnu coupable d’homicide involontaire et condamné à 18 mois de prison, tandis que le premier assistant réalisateur Dave Halls a plaidé coupable de négligence avec une arme mortelle. Baldwin a été accusé d’homicide involontaire, mais son dossier s’est soldé par un non-lieu brutal en juillet. La semaine dernière, Gutierrez-Reed a perdu une tentative de réexamen de sa condamnation.

Dépistage Rouiller à Camerimage était connu pour être le rêve de Hutchins pour le projet, selon le festival. Au début du tournage, elle aurait parlé à Souza de l’événement et l’aurait convaincu qu’ils devraient essayer de projeter leur film là-bas. Cameraimage décrit Hutchins comme un « cinéaste ukrainien qui faisait partie de la famille du festival ».

Rouiller raconte l’histoire d’un garçon de 13 ans (Patrick Scott McDermott) qui doit se débrouiller seul et avec son jeune frère après la mort de leurs parents dans le Wyoming des années 1880. Le garçon part ensuite en fuite avec son grand-père (Baldwin) après que le vieil homme ait été condamné à la pendaison pour le meurtre accidentel d’un éleveur local.

Rouiller Productions de films de rouille

La projection de Rouiller ajoutera un moment chargé d’émotion à ce qui s’annonce déjà comme une édition forte du festival du film polonais pionnier. La 32e édition de cette année s’ouvrira avec l’épopée de Steve McQueen sur la Seconde Guerre mondiale Blitztandis que Cate Blanchett présidera le jury principal du concours et Shogun La star Hiroyuki Sanada recevra un honneur spécial à la télévision. Au fil des années, Camerimage a accueilli et célébré de nombreux cinéastes de premier plan – des noms comme Alfonso Cuarón, Ang Lee, Ken Loach, David Lynch, Quentin Tarantino, Denis Villeneuve, Andrzej Wajda, Peter Weir et Wim Wenders, entre autres.

Camerimage 2024 aura lieu du 16 au 23 novembre à Toruń, ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, en Pologne. La programmation complète du festival sera dévoilée début novembre.