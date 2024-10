« Rust » d’Alec Baldwin sera présenté en avant-première au festival du film polonais

CNN

—



Le film « Rust » sera présenté en avant-première lors d’un festival de cinéma le mois prochain, trois ans après que la directrice de la photographie Halyna Hutchins a été tuée dans une fusillade sur le tournage du western.

La première mondiale aura lieu au Festival EnergaCAMERIMAGE en Pologne le 23 novembre, avec une table ronde avec le réalisateur du film, Joel Souza, également blessé dans la fusillade, la directrice de la photographie Bianca Cline et Stephen Lighthill, mentor de Hutchins à l’école de cinéma.

« Les cinéastes discuteront des événements entourant le film, offrant un aperçu de la poursuite de la production après la mort d’Halyna. Maintenir la vision artistique de Hutchins, aussi extrêmement difficile que cela représentait pour l’ensemble de l’équipe, était vraiment important pour les cinéastes, dans l’espoir de remplir leur devoir de terminer son travail », peut-on lire dans l’annonce de la projection.

Hutchins, 42 ans, a été tué par une balle réelle tirée par un pistolet à hélice tenu par l’acteur et producteur Alec Baldwin. Il a été accusé d’homicide involontaire et avait plaidé non coupable, mais l’affaire a été classée sans préjudice en juillet en raison de preuves cachées par les procureurs.

Hannah Gutierrez Reed, qui était armurière responsable des armes à feu sur le plateau de tournage, a été reconnue coupable d’homicide involontaire en mars. Elle purge une peine de 18 mois.

« Rust » raconte l’histoire d’un « garçon de 13 ans qui, laissé à lui-même et à son jeune frère après la mort de leurs parents dans le Wyoming dans les années 1880, part en fuite avec son grand-père après avoir été condamné à pendu pour le meurtre accidentel d’un éleveur local », selon un synopsis du projet.

Baldwin ne sera pas présent à la projection, selon Le journaliste hollywoodien. CNN a contacté les représentants de Baldwin pour obtenir leurs commentaires.

Le veuf de Hutchins a intenté une action en justice pour mort injustifiée contre Baldwin et d’autres personnes impliquées dans la production du film, et est parvenu à un règlement non divulgué l’année dernière.

Dans le cadre de l’accord de règlement, le mari de Hutchins, Matthew Hutchins, devait devenir producteur exécutif de « Rust » à la reprise du tournage. Les deux étaient parents d’un jeune fils.

« L’histoire d’Halyna servira de point de départ à une conversation sur le rôle des femmes dans le cinéma et leurs contributions à l’art du cinéma », ont déclaré les organisateurs du festival à propos de l’événement inaugural. « Un autre sujet clé de la discussion sera la sécurité sur le plateau. »