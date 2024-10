« Rust » d’Alec Baldwin fera ses débuts trois ans après sa mort sur le plateau

Trois ans après la fusillade fatale sur le tournage de « Rust », le film fera sa première mondiale au Festival Camerimage en Pologne le mois prochain.

Lors de la production du western en octobre 2021, la star Alec Baldwin a tiré avec un pistolet à hélice qui a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins. Des documents judiciaires ont révélé plus tard que Baldwin avait reçu une arme chargée par un assistant réalisateur qui lui avait dit que l’accessoire pouvait être utilisé en toute sécurité.

Depuis le tournage, le film et Baldwin ont été pris au piège de poursuites judiciaires.

Les procureurs ont tenté d’accuser Baldwin d’homicide involontaire à deux reprises. Les procureurs ont abandonné la première série de charges en avril 2023 après avoir reçu de nouvelles informations. La deuxième série a été rejetée en juillet, le juge ayant estimé que les procureurs avaient indûment conservé les preuves des avocats de la défense.

L’armurier sur le plateau, Hannah Gutierrez-Reed, était responsable de toutes les armes à feu et munitions à blanc utilisées pendant la production. Elle a été reconnue coupable d’homicide involontaire en mars et purge actuellement une peine de 18 mois de prison. L’avocat de la défense de Gutierrez-Reed a déposé une requête pour rejeter l’accusation après l’annulation du procès Baldwin, mais le juge a refusé la demande le lundi.

Le festival Camerimage de Toruń, en Pologne, est centré sur l’art cinématographique. Un panel suivra la projection de « Rust » pour discuter de la fusillade mortelle, de la vision de Hutchins, de la sécurité sur le plateau et de la façon dont la production s’est poursuivie après sa mort, selon un annonce des organisateurs.

Le panel comprendra le réalisateur Joel Souza, blessé dans la fusillade.

« Nous savions que notre événement était important pour [Hutchins]et qu’elle se sentait chez elle parmi les cinéastes du monde entier, réunis au Camerimage depuis plus de 30 ans », a déclaré Marek Zydowicz, directeur du festival de Camerimage, dans un communiqué. « Pendant le festival, nous avons honoré la mémoire d’Halyna avec un moment de silence et un panel de cinéastes ont discuté de la sécurité sur le plateau. Aujourd’hui, une fois de plus, avec les cinéastes et les cinéphiles, nous aurons cette occasion spéciale de nous souvenir d’elle. »

Le festival 2024 aura lieu du 16 au 23 novembre.