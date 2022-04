« Rust » d’Alec Baldwin condamné à une amende par le Nouveau-Mexique pour des manquements délibérés à la sécurité des armes à feu

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Rust Movie Productions LLC, la société de production derrière le malheureux Western d’Alec Baldwin, s’est vu infliger l’amende maximale possible contre une société de production cinématographique pour des problèmes de sécurité des armes à feu sur le plateau où un directeur de la photographie a été mortellement abattu par l’acteur.

Mercredi, le Bureau de la santé et de la sécurité au travail du Nouveau-Mexique a annoncé que Rust Movie Productions devait payer 139 793 $, le plus haut niveau de citation et d’amende maximale autorisée par la loi de l’État.

Il a diffusé un récit cinglant de défaillances de sécurité en violation des protocoles standard de l’industrie, y compris des témoignages selon lesquels les directeurs de production ont pris des mesures limitées ou aucune mesure pour remédier à deux ratés sur le plateau avant le tournage mortel. Le bureau a également documenté les plaintes de sécurité des armes à feu des membres d’équipage qui sont restées lettre morte et a déclaré que les spécialistes en armement n’étaient pas autorisés à prendre des décisions concernant une formation supplémentaire en matière de sécurité.

« Ce que nous avions, sur la base des conclusions de nos enquêteurs, était un ensemble de dangers évidents pour les employés concernant l’utilisation d’armes à feu et l’incapacité de la direction à réagir à ces dangers évidents », a déclaré Bob Genoway, chef du bureau de la sécurité au travail, à l’Associated Press.

Dans un ranch à la périphérie de Santa Fe le 21 octobre 2021, Baldwin pointait une arme sur la directrice de la photographie Halyna Hutchins à l’intérieur d’une petite église lors de la préparation du tournage d’une scène quand elle s’est déclenchée, tuant la mère de 42 ans d’un réalisateur blessant Joel Souza.

Dans une interview de décembre avec ABC News, Baldwin, 64 ans, Baldwin a déclaré qu’il pointait l’arme sur Hutchins sur ses instructions sur le tournage du film au Nouveau-Mexique lorsqu’il s’est déclenché sans qu’il appuie sur la gâchette.

Le nouveau rapport sur la sécurité au travail a confirmé qu’un revolver de gros calibre avait été remis à Baldwin par un directeur adjoint, David Halls, sans consulter les spécialistes des armes sur le plateau pendant ou après le chargement de l’arme.

Les régulateurs ont noté que Halls servait également de coordinateur de la sécurité. Ils ont dit qu’il était présent et avait été témoin de deux décharges accidentelles de fusils sur le plateau, et que lui et d’autres managers qui étaient au courant des ratés n’avaient pris aucune mesure d’enquête, corrective ou disciplinaire. Les membres d’équipage ont exprimé leur surprise et leur malaise.

« Le coordinateur de la sécurité était présent sur le plateau et n’a pris aucune mesure directe pour résoudre les problèmes de sécurité », indique le rapport. « La direction a eu de multiples occasions de prendre des mesures correctives et a choisi de ne pas le faire. À la suite de ces échecs, le réalisateur Joel Souza et la directrice de la photographie Halyna Hutchins ont été gravement blessés. Halyna Hutchins a succombé à ses blessures. »

Un porte-parole de Rust Movie Productions n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Un avocat de Baldwin n’était pas immédiatement disponible.

James Kenney, secrétaire du département de l’environnement qui supervise la sécurité au travail, a déclaré que l’agence avait consacré 1 500 heures de personnel à son enquête, examiné des centaines de documents et mené au moins une douzaine d’entretiens avec des acteurs et des membres de l’équipe.

Les enquêteurs ont découvert que les responsables de la production imposaient des limites strictes aux ressources d’une petite équipe qui contrôlait les armes sur le plateau et n’avaient pas répondu aux préoccupations concernant un fusil de chasse laissé sans surveillance à deux reprises.

L’armurière Hannah Gutierrez Reed, la fille d’un tireur d’élite et consultante pour les productions cinématographiques, a été limitée à huit jours payés pour superviser les armes et l’entraînement et a été affectée par ailleurs à des tâches plus légères en tant qu’assistante d’accessoires. Alors que son temps en tant qu’armurier s’épuisait, Gutierrez Reed a averti un manager et a été repoussé.

« Après l’enquête de sécurité très complète de l’OSHA impliquant de nombreux entretiens et l’examen de plus d’un, il a conclu que la production n’avait délibérément pas respecté les normes nationales de sécurité des armes à feu, ce qui a causé cette tragédie », a lu une déclaration envoyée à Fox News Digital par l’avocat de Gutierrez Reed. « L’OSHA a constaté que Hannah Gutierrez Reed n’avait pas reçu suffisamment de temps ou de ressources pour effectuer son travail efficacement, malgré ses inquiétudes exprimées. De manière critique, l’OSHA a également déterminé que la production n’avait pas appelé Hannah pour effectuer ses tâches d’armurier et inspecter l’arme à feu juste avant son utilisation. dans la scène impromptue avec Baldwin. »

« Comme nous l’avons déjà dit, si quelqu’un de la production avait appelé Hannah dans l’église avant la scène pour la consulter, cette tragédie aurait été évitée », poursuit le communiqué. « Hannah a également contacté l’OSHA récemment dans le but de lui faire part de ses suggestions de changements et d’amélioration des normes de sécurité sur les plateaux afin d’éviter un incident tragique à l’avenir. »

Les enquêteurs de sécurité notent également que la société de production n’a pas développé de processus pour s’assurer que des cartouches réelles ne sont pas amenées sur le plateau, en violation des protocoles de sécurité de l’industrie. Des réunions de sécurité ont eu lieu, mais pas tous les jours des armes ont été utilisées, comme requis.

Kenney a déclaré que les enquêtes distinctes sur d’éventuelles accusations criminelles sont toujours en cours. Il a noté que son agence n’avait reçu aucune plainte de sécurité directe de la part des acteurs ou de l’équipe avant la fusillade mortelle, même si l’anonymat était offert.

« Cette tragédie, cette perte de vie, cela aurait pu être évité, et nous voulons que les gens disent quelque chose », a-t-il déclaré.

Kenney a été nommé en 2019 par la gouverneure démocrate Michelle Lujan Grisham, une ardente défenseure de l’industrie cinématographique qui a augmenté le plafond de l’État pour les incitations de l’industrie peu de temps après son entrée en fonction.

Le Nouveau-Mexique est en concurrence avec des sites de production non hollywoodiens dans des États comme la Géorgie, la Louisiane et New York. Les productions cinématographiques ont afflué au Nouveau-Mexique ces dernières années pour profiter de ses paysages extérieurs diversifiés, de ses coûts modérés et de ses généreuses incitations de l’État, y compris un rabais compris entre 25 % et 35 % des dépenses de l’État pour la production vidéo qui aide les cinéastes, grands et petits, à souscrire leur travail.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.