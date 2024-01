Russo : Wild ferait mieux d’utiliser cette pause pour faire une introspection, se recentrer et trouver un iota d’urgence

ST. PAUL, Minnesota — Vendredi, le Wild du Minnesota a frappé la patinoire de la TRIA Rink après une défaite préjudiciable au classement contre les Predators de Nashville la nuit précédente pour tenter de nettoyer trois types spécifiques de pannes défensives qui, selon l’entraîneur John Hynes, se produisent et sur.

Samedi, avant un match contre une jeune équipe décousue des Ducks d’Anaheim visant un autre choix à la loterie, Hynes a imploré ses joueurs du Wild de commencer leur semaine de congé et leurs vacances All-Star dimanche matin lorsque les joueurs ont des vols prévus vers des destinations douces comme Cancun, Turks. et Caicos et Costa Rica au lieu de le commencer samedi soir.

En fin de compte, tout ce travail lors de l’entraînement de vendredi n’a servi à rien. Le Wild a commis des erreurs presque identiques contre les humbles Ducks et se dirige maintenant vers la plage et les sorties de golf en ressemblant à nouveau à des prétendants complets après une autre avance crachée en troisième période et une défaite préjudiciable 3-2 au Xcel Energy Center.

“Nous devons simplement être plus intelligents”, a déclaré le vétéran Mats Zuccarello, qui a contribué aux deux seuls buts du Minnesota. « Nous ne pouvons pas abandonner les buts faciles contre, les échappées et les deux contre un. Nous devons être une équipe difficile à affronter. Les gens doivent gagner leurs chances contre nous, et en ce moment, cette année, nous abandonnons des occasions et des buts trop faciles.

Il était une fois, le Wild avait une fiche de 11-4 sous Hynes et est revenu en séries éliminatoires grâce au pourcentage de points. Depuis, ils ont une fiche de 5-10-1 et ont accordé 48 buts lors de ces 11 défaites (4,4 par match). Leurs 3,35 buts alloués par match cette saison sont les huitièmes pires de la LNH.

Clair et simple, malgré en grande partie la même formation de retour, pour un deuxième match consécutif, le Wild ne ressemblait en rien à l’équipe qui a dépassé les 100 points la saison dernière.

Ils ne marquent pas facilement. Leurs équipes spéciales sont hideuses. Et ils saignent les buts avec des décisions tout simplement inadmissibles et un manque d’attention aux détails dans la moitié arrière de la glace.

« Et c’est très bizarre », a déclaré le gardien Filip Gustavsson, qui est passé de la deuxième meilleure moyenne de buts alloués et pourcentage d’arrêts la saison dernière à une fiche de 13-13-2 cette saison avec une moyenne de buts alloués de 3,28 et un arrêt de ,896. pourcentage. « Comme si nous avions presque le même personnel au sein de l’équipe, et c’est là-dedans. C’est comme s’il était enfermé derrière le coffre-fort ou quelque chose du genre. Nous avons juste oublié la combinaison pour le moment.

«Cela fait quelques jours que c’est là, nous jouons très bien, nous jouons très bien. Et certains jours, c’est tout simplement inexistant, et nous ne pouvons pas avoir ces nuits de montagnes russes. Parce que vous ressentez ces belles sensations dans votre corps, tout le monde se sent bien, tout le monde joue bien. Et puis vous avez ces matchs terribles et tout est à nouveau épuisé, et c’est mentalement difficile de faire ça.

Amen à cela.

La piste devient plus courte et l’avion est sur le point de déraper dans un ravin.

Le Wild est à six points d’une place en séries éliminatoires avec 33 matchs à jouer. Mais ils ont quatre équipes à eux deux et la huitième place, occupent la 27e place dans la ligue à 32 équipes et les calculs pourraient encore changer pendant le bye du Wild car d’autres équipes jouent toujours.

Et malgré tout « l’espoir » de retrouver un peu de magie en seconde période, cette équipe n’a montré aucun signe de capacité à remonter dans la course alors qu’à chaque fois elle a la chance de se rapprocher d’un rival de division. ils gâchent le jeu.

Le Wild a perdu six matchs consécutifs contre ses rivaux Winnipeg, Dallas, Arizona et Nashville – quatre équipes qu’ils poursuivent – ​​par un étonnant 27-8.

“Si vous attendez assez longtemps, vous êtes éliminé”, a déclaré sans détour Zuccarello. “J’aurais aimé avoir une très bonne réponse à ce dont nous avons besoin, mais je pense que la façon la plus simple de le dire maintenant est de vous sentir comme si vous aviez joué, puis vous abandonnez un but, un autre, une échappée. … Nous devons jouer plus intelligemment. Nous devons d’abord garder la rondelle hors du filet, puis la transition viendra.

Ce match s’est déroulé de travers en troisième période, mais en grande partie parce qu’ils n’ont pas profité des Ducks plus tôt. Cela fait également mal que le Wild se soit retrouvé sans aucun attaquant supplémentaire dans le match malgré le fait qu’une maladie plane dans la salle depuis deux semaines et que Connor Dewar, Vinni Lettieri et Adam Raska n’étaient toujours pas prêts à revenir.

Ainsi, lorsque Marcus Foligno est tombé malade et n’a pas pu jouer, Hynes n’a eu d’autre choix que d’opter pour sept défenseurs et 11 attaquants. La profondeur est devenue plus mince lorsque Pat Maroon a été blessé en première période et ils ont dû jouer 10 attaquants pendant les 40 dernières minutes. Cela est devenu neuf lorsque Jake Lucchini a été essentiellement maintenu sur le banc en troisième période alors que Hynes raccourcissait son banc.

Menant 2-1 grâce aux buts de Kirill Kaprizov et Jon Merrill en fin de première période, le Wild n’a jamais été en mesure d’étendre son avance à ces deux buts toujours importants malgré sa domination en deuxième période et le maintien des Ducks sans tir pendant les 11 premiers. :55. Matt Boldy s’est vu refuser un but parce que les Ducks ont contesté qu’il était hors-jeu en entrant dans la zone, et les rediffusions ont prouvé qu’il avait une fraction d’avance sur la rondelle.

Mais dans le troisième, le Wild a cédé le but égalisateur à Ryan Strome sur le même type de box-out qui les avait fait dérailler deux soirs plus tôt contre les Predators. Jake Middleton, qui n’a pas voulu commenter après le match, a brillé sur les deux premiers buts d’Anaheim et a connu l’un de ses matchs les plus difficiles depuis un certain temps. Hynes a déclaré qu’outre le mauvais encadré devant le filet, les erreurs avaient été commises avant.

“Ce sont juste des missions claires que nous devons avoir et nous ne les faisons pas et cela se retrouve au fond de notre filet”, a déclaré Hynes. « Je pense que quand vous avez un système et une structure et qu’il n’y a pas de zones grises, c’est dommage car cela nous a coûté deux matchs. Pas celui-là qui joue à chaque fois mais en général.

Puis, après que le Wild n’a pas réussi à marquer lors d’un cinquième avantage numérique, pour la deuxième fois du match, le Wild s’est endormi avec un joueur d’Anaheim sur le point de sortir du banc des pénalités.

Pour la première fois en deuxième période, Gustavsson a refusé Adam Henrique sur une échappée. Cette fois, la jeune star des Ducks Troy Terry, qui a marqué en première période, est sortie pour entrer dans la zone avec seulement Ryan Hartman de retour. Hartman a bloqué le premier tir de Terry, mais il a trouvé le rebond et l’a fait passer devant Gustavsson pour finalement marquer le but gagnant.

Concernant le premier but de Terry, survenu après que Middleton ait été repoussé de la rondelle, Hynes a déclaré : « La rondelle rebondit dans un sens et nous n’avons pas de couche défensive. C’est arrivé contre Nashville, nous avons eu l’occasion de nous entraîner et d’y remédier, nous l’avons fait, et puis ce n’était pas assez bon ce soir.

« Cela doit être un point central fort à venir. Vous apprenez différentes choses sur votre équipe au fur et à mesure, et je pense que certains de ces éléments doivent être plus stricts et plus automatiques. C’est une chose de sortir de sa zone, de jouer vite et d’exécuter avec la rondelle, mais il y a aussi des situations depuis votre ligne bleue dans lesquelles c’est le détail avec lequel vous devez jouer, la structure avec laquelle vous devez jouer, et non des suppositions. .

« Offensive, vous pouvez deviner et lire et il y a un peu plus de liberté là-bas. Mais lorsque vous êtes appelé à défendre depuis votre ligne bleue, ce n’est pas une conjecture, c’est une attention aux détails et à la structure.

Il n’y a pas si longtemps, le Wild avait remporté quatre des cinq matchs avant ces deux dernières défaites avant la pause. Mais n’avoir remporté que cinq des 19 matchs pour commencer la saison avant de coûter son poste à Dean Evason, couplé à cette dernière séquence de 16 matchs, ne laisse plus aucune marge pour des séquences de défaites, en particulier face à des adversaires aussi mauvais qu’Anaheim.

Pas si vous voulez participer aux séries éliminatoires.

Comme l’a dit Gustavsson, le Wild a perdu la combinaison de ce qui le rendait si bon en saison régulière au cours des dernières années.

Ce n’est plus un hasard. Il s’agit d’une équipe inférieure à la moyenne pendant la majeure partie de la saison, avec beaucoup trop de passagers qui n’apportent pas un niveau constamment élevé à chaque match.

Si le Wild veut comprendre cela, Hynes a beaucoup de travail à faire pour affiner cette équipe défensivement, car ce n’est plus seulement une équipe qui n’est plus concentrée sur les détails. Il s’agit d’une équipe avec un faible pourcentage d’arrêts, un horrible penalty, un avantage numérique sur lequel on ne peut pas compter quand cela compte et une équipe qui ne trouve aucune magie dans les moments critiques.

Le Wild est absent jusqu’au 5 février. Hynes aura deux chances de faire du bon travail à l’entraînement avant que l’équipe ne se rende à Chicago pour un match du 7 février pour entamer un sprint de 33 matchs qui doit inclure un nombre énorme de victoires.

“Je peux vous dire avec certitude à notre retour que certaines de ces choses portant sur les détails sans la rondelle seront réglées dès le premier jour”, a déclaré Hynes. « Évidemment, nous savons tous que plus la saison est courte, plus il est urgent de marquer des points, surtout dans notre situation. … Je pense qu’il y a des leçons précieuses ici au cours des deux derniers matchs qui nous ont coûté des points, et de nombreuses fois qui doivent être abordées. C’est là que l’apprentissage doit intervenir et pas seulement l’apprentissage de l’action lorsque nous sommes sollicités dans ces situations, en comprenant que cette partie du jeu dans ces situations (est) critique et qu’elle doit être exécutée au bon moment. »

Gustavsson a rappelé qu’on “ne sait jamais quand on a une bonne séquence ou quand on trouve quelque chose pour organiser beaucoup de jeux ou jouer énormément mieux”.

Eh bien, les Wild feraient mieux de trouver la combinaison de ce coffre-fort immédiatement après leur retour de la plage et du terrain de golf.

(Photo de Leo Carlsson d’Anaheim patinant avec la rondelle entre Brandon Duhaime du Wild et Frederick Gaudreau : Matt Krohn / USA Today)