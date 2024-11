Russini dit ce que j’entends à propos de la date limite des échanges avec la NFL : 13 joueurs, 18 équipes à surveiller de près

Les personnes les plus coriaces de la NFL ne se trouvent pas toujours sur le terrain. Au cours d’une semaine dominée par les discussions autour d’un jeune quart-arrière qui s’est retiré avant un troisième jeu et d’un arrière défensif grandiose qui aurait pu tout gâcher sur un Je vous salue Marie, la personne la plus résiliente et la plus posée de la NFL aurait pu être un joueur de 58 ans. -vieille.

Alors que les Cowboys de Dallas se préparaient pour un affrontement crucial sur la route contre les 49ers de San Francisco dimanche soir dernier, la rumeur s’est répandue dans le vestiaire des visiteurs que quelque chose n’allait pas. Les joueurs et les entraîneurs ont entendu des rumeurs selon lesquelles un accident de voiture aurait mis en danger un membre du groupe de voyage de l’équipe et que la personne était en cours d’évaluation par le personnel médical. La voiture a été détruite. On parlait d’une côte cassée et d’un éventuel voyage à l’hôpital. Mais Charlotte Jones ne manquait pas ce match.

Jones, vice-président exécutif et directeur de la marque de l’équipe, s’était en fait fracturé une côte après qu’une barricade brusquement déployée ait étranglé le SUV dans lequel elle se trouvait. Son jeune frère, Jerry Jones Jr., a été blessé à la tête. Tout cela s’est passé à l’intérieur du stade quelques heures avant le coup d’envoi.

Malgré une douleur intense – au fil des années, j’ai parlé à des dizaines de joueurs avec des côtes fracturées, et la plupart peuvent à peine rire sans douleur perçante ou respirer confortablement – ​​Charlotte Jones a pris sa place dans la suite familiale. Elle traverse la douleur tandis que d’autres dirigeants de la NFL de la ligue sont enfermés à un moment important de l’année.

La date limite des échanges approche et, même aujourd’hui, de nombreuses franchises sont encore en train de décider si elles souhaitent devenir acheteurs ou vendeurs. À Dallas, il y a beaucoup d’incertitude sur la façon dont se déroulera le reste de 2024. Ils ne devraient rien faire avant la date limite de mardi. Je surveille cependant de près une poignée d’équipes à l’approche de la date limite, notamment les Lions de Détroit, les Bengals de Cincinnati (vous avez bien lu !), les Titans du Tennessee, les Cardinals de l’Arizona, les Panthers de la Caroline et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

C’est ce que j’entends partout dans la ligue…

Secrets, pas si secrets et surprises des délais commerciaux

Passons en revue une partie des discussions de ce week-end tout en gardant à l’esprit que les matchs de dimanche pourraient inciter certaines équipes à devenir agressives. Comme l’a dit un dirigeant de l’équipe : « Cela semble être une affaire de bonnes affaires pour le moment, mais peut-être que lundi, nous pourrions voir des joueurs de plus grande envergure déplacés. Peut être. »

• Ce n’est un secret pour personne. L’entraîneur des Lions Dan Campbell et le directeur général Brad Holmes sont à la recherche d’un joueur de pointe depuis la perte d’Aidan Hutchinson à la suite d’une blessure mettant fin à la saison. (Hutchinson n’a pas joué depuis le 13 octobre mais est toujours troisième de la NFL pour les sacs.) L’équipe a contacté de nombreuses équipes de la ligue, dont Cleveland, dans l’espoir de faire atterrir Za’Darius Smith.

• Surprendre! L’équipe qui n’a acquis que deux joueurs via le commerce en 52 ans cherche à faire quelques emplettes. Ce n’est pas le style des Bengals, mais ils croient fermement en cette équipe et ont l’intention de revenir au moins au match de championnat de l’AFC. Malgré une fiche de 3-5, Cincinnati a fouillé à la recherche d’un cornerback et d’un joueur de ligne défensive pour obtenir de l’aide du coordinateur défensif Lou Anarumo. Le rusher de bord Trey Hendrickson est considéré comme la seule menace sur cette défense de Cincy. Aussi : on m’a dit qu’ils le sont pas négociant Tee Higgins.

• Il n’est pas surprenant que les commandants enflammés de Washington appellent partout à la recherche d’un corner. L’entraîneur Dan Quinn sait qu’il s’agit d’une faiblesse de son effectif, et à 6-2, Washington a besoin d’aide s’il veut dépasser les Eagles de Philadelphie et leur superbe groupe de receveurs dans la NFC Est.



Après avoir investi dans les Edge Rushers Brian Burns et Kayvon Thibodeaux, les Giants cherchent à déplacer Azeez Ojulari (à gauche) avant qu’il n’atteigne l’agence libre. (Ken Blaze / Imagn Images)

• Il est connu dans la ligue que les Giants de New York, qui occupent la dernière place de la NFC Est, achètent le jeune joueur de pointe Azeez Ojulari. Les équipes qui surveillent le joueur de 24 ans comprennent les Falcons, les Cardinals et les Bengals. Les Giants paient déjà Brian Burns et ont dépensé un des cinq premiers choix pour Kayvon Thibodeaux, donc avec Ojulari prêt à devenir agence libre après la saison, le directeur général Joe Schoen essaie d’obtenir quelque chose en échange pour lui maintenant.

• Ce n’est pas une nouvelle, mais c’est logique : les Broncos de Denver adorent ce qu’ils construisent avec leurs jeunes joueurs, surtout après leur meilleure performance offensive de la saison la semaine dernière (28 points sur quatre touchdowns du Bo Nix). Le coordonnateur défensif Vance Joseph a été une superstar, orchestrant une unité qui a ralenti certaines attaques de grande puissance cette année. Pourtant, je ne m’attends pas à ce que les Broncos soient des acheteurs ou des vendeurs. Vous pouvez ajouter les Las Vegas Raiders, les Buffalo Bills et les New Orleans Saints à ce groupe.

• Il n’est pas surprenant que les Jets de New York aient reçu des appels concernant la disponibilité de Garrett Wilson et de DJ Reed, mais après la victoire de jeudi soir, je ne m’attends pas à ce que New York les déplace. Vous pouvez également ajouter Davante Adams si vous pensiez que le propriétaire de l’équipe, Woody Johnson, allait devenir fou (enfin, fou).euh).

• Les équipes ont appelé les Dolphins de Miami pour vérifier Calais Campbell. Des appels ont également été lancés aux Packers de Green Bay concernant Preston Smith, notamment en raison du besoin de passeurs à travers la ligue.

• Les Falcons d’Atlanta ont eu du mal à presser le passeur, malgré les mouvements qu’ils ont effectués pendant l’intersaison (échange contre Matthew Judon et signature de la sécurité Justin Simmons). Le directeur général Terry Fontenot sait qu’ils ont besoin d’aide. Il n’est donc pas surprenant qu’ils explorent des options, et je m’attends à ce qu’ils agissent.

• Il n’est pas surprenant que les Rams de Los Angeles tentent de déplacer le demi de coin Tre’Davious White. Et bien qu’ils soient ouverts au déplacement de Cooper Kupp à la même époque la semaine dernière, je ne m’attends pas à ce qu’ils échangent le vétéran.

• Il n’est pas surprenant que les Steelers de Pittsburgh – qui étaient dans le coup de Brandon Aiyuk et plus tard de Davante Adams – soient toujours à la recherche d’un receveur.

• Les Chiefs de Kansas City ont déjà pris des mesures, et ce n’est pas une surprise que le directeur général Brett Veach ait réussi deux transactions avant même d’avoir atteint la date limite. Kansas City a ajouté le large DeAndre Hopkins et le secondeur Joshua Uche. Mais les Chiefs n’ont peut-être toujours pas fini. Si un receveur large tombe sur leurs genoux, on me dit qu’ils vont essayer d’en atterrir un autre avec Skyy Moore dans la réserve des blessés. De plus, le coordinateur défensif Steve Spagnuolo aimerait que Veach lui procure un corner jeune et rapide. Kansas City tente de poser les dernières pièces de sa mission vers un triplé.



Le moment n’est peut-être pas venu pour les Panthers de déplacer Bryce Young. (Justin Edmonds/Getty Images)

• Il n’est pas surprenant que les Panthers de la Caroline continuent de recevoir de nombreux appels d’équipes intéressées à échanger contre l’ancien choix numéro un au classement général, Bryce Young. Pour le moment, la Caroline n’envisage pas de déplacer le quart-arrière, qui débute dimanche contre les Saints. Les Panthers ont été encouragés par ses améliorations et son engagement global envers l’équipe lors de son retour sur le terrain la semaine dernière. Je m’attends à ce que l’équipe évalue tout cette intersaison et prenne une décision sur l’avenir de Young en Caroline. Les dirigeants de la NFL dans la ligue croient que si la Caroline décide de l’échanger, ils obtiendront de toute façon une meilleure affaire en attendant l’intersaison. En ce qui concerne le reste de la liste, les équipes pensent que la Caroline est prête à déplacer le porteur de ballon Miles Sanders et à devancer Jadeveon Clowney.

• Une surprise que vous connaissez déjà : les Cardinals seront au sommet de la NFC Ouest en novembre. L’équipe appelle activement pour ajouter quelques pièces. Le plus grand besoin de l’Arizona est celui des Edge Rushers, où ils ont été ravagés par des blessures. Les Giants (Ojulari) et les Titans (Arden Key) ont répondu aux appels des Cardinals.

• Il est quelque peu surprenant que malgré la perte de Stefon Diggs à cause d’une blessure mettant fin à la saison, les Texans ne devraient pas faire sensation au poste de receveur. Nous vous l’avons dit la semaine dernière : les 49ers ont appelé pour renforcer leur défense ; Le plaqueur défensif de la Nouvelle-Angleterre Davon Godchaux est disponible, et les Niners le savent. Les Patriots sont également ouverts aux déplacements de Tyquan Thornton et Kendrick Bourne ainsi qu’à la sécurité Kyle Dugger. Les Colts d’Indianapolis ont déclaré aux équipes qu’ils ne déplaceraient pas DT DeForest Buckner, et Denver ne déplacerait pas DJ Jones malgré l’intérêt qu’il porte.

• Pas de surprise : Mike Edwards, le gardien de Buffalo, est disponible, tout comme Brandon Scherff, quintuple gardien du Pro Bowl des Jaguars.

Les équipes ont jusqu’à 16 heures mardi pour effectuer un mouvement majeur. Assurez-vous de Découvrez l’épisode de mardi du podcast « Scoop City » pour toutes les dernières nouvelles sur la date limite des échanges.

Jordan Love a quitté la victoire de la semaine dernière à Jacksonville en raison d’une blessure à l’aine. (Mike Carlson/Getty Images)

Dernières nouvelles sur Lamar, Love et Puka

Le quart-arrière des Packers Jordan Love est considéré comme douteux car il souffre d’une blessure à l’aine, mais on m’a dit qu’il devrait jouer contre les Lions, selon une source de la ligue.

Le quart des Ravens Lamar Jackson a raté deux jours d’entraînement en raison de douleurs au dos et au genou. Il est retourné à l’entraînement vendredi et devrait jouer dimanche contre les Broncos.

Puka Nukua, joueur des Rams, souffre d’une blessure au genou, mais ce n’est pas considéré comme un problème majeur – cela m’a été décrit comme « rien de fou ». Je m’attends à ce qu’il soit de retour dans l’alignement contre les Seahawks.

Heure de pointe des sorcières

Peut-être avez-vous besoin d’un peu de temps le dimanche après-midi pour faire des travaux de jardinage ou faire vos courses, ou pour installer des décorations de Noël. Mes voisins pensent que le 1er novembre marque le début de la période des fêtes. Je les ignore.

Si tel est le cas, j’ai un conseil : assurez-vous d’être de retour devant votre téléviseur pour le quatrième trimestre. Vingt-cinq matchs cette année ont été décidés par un score gagnant dans les deux dernières minutes du temps réglementaire ou en prolongation, dont cinq la semaine dernière : victoires de l’Arizona, de Cleveland, de Green Bay, de la Nouvelle-Angleterre et de Washington.

(Photo : Grégory Shamus / Getty Images)