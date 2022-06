Russie-Ukraine : la Russie pousse à bloquer la 2ème ville d’Ukraine

Kyiv, Ukraine –

Les forces russes tentent de bloquer une ville dans l’est de l’Ukraine, a déclaré samedi le gouverneur de la région, après que leur assaut incessant contre une ville voisine a forcé les troupes ukrainiennes à commencer à se retirer après des semaines de combats intenses.

La Russie a également lancé des attaques de missiles sur des zones éloignées du cœur des batailles orientales.

Serhiy Haidai, gouverneur de la région de Louhansk, a déclaré sur Facebook que les forces russes tentaient de bloquer la ville de Lysychansk depuis le sud. Cette ville se trouve à côté de Sievierodonetsk, qui a enduré des assauts incessants et des combats de maison en maison pendant des semaines.

Après que Haidai a déclaré vendredi que les forces ukrainiennes avaient commencé à se retirer de Sievierodonetsk, l’analyste militaire Oleg Zhdanov a déclaré que certaines des troupes se dirigeaient vers Lysychansk. Mais les mesures russes pour couper Lysychansk ne donneront que peu de répit à ces troupes en retraite.

Les bombardements russes ont réduit la majeure partie de Sievierodonetsk en décombres et réduit sa population de 100 000 à 10 000. Des soldats ukrainiens sont retranchés dans l’immense usine chimique d’Azot à la périphérie de la ville, avec environ 500 civils.

Sievierodonetsk et Lysychansk ont ​​été le point central de l’offensive russe visant à capturer toute la région du Donbass dans l’est de l’Ukraine et à détruire l’armée ukrainienne qui la défendait – le segment le plus capable et le plus aguerri des forces armées du pays. Les deux villes et leurs environs sont les dernières grandes poches de résistance ukrainienne dans la région de Lougansk, dont 95 % sont sous le contrôle des forces séparatistes russes et locales. Les Russes et les séparatistes contrôlent également environ la moitié de la région de Donetsk, la deuxième province du Donbass.

À environ 1 000 kilomètres (600 miles) à l’ouest, quatre roquettes russes ont touché un “objet militaire” à Yaroviv, a déclaré le gouverneur régional de Lviv, Maksym Kozytskyy. Il n’a pas donné plus de détails sur la cible, mais Yaroviv possède une base militaire importante utilisée pour entraîner des combattants, y compris des étrangers qui se sont portés volontaires pour se battre pour l’Ukraine. Cette base a été touchée par des roquettes russes en mars, tuant 35 personnes.

La région de Lviv, bien qu’éloignée des lignes de front, a été touchée par d’autres roquettes pendant la guerre, détruisant des zones de stockage de carburant.

Une trentaine de roquettes russes ont été tirées samedi matin sur la région de Jytomyr, dans le centre de l’Ukraine, tuant un soldat ukrainien, a déclaré le gouverneur régional Vitaliy Buchenko.

Dans le nord, une vingtaine de roquettes ont été tirées depuis la Biélorussie sur la région de Tchernihiv, a indiqué l’armée ukrainienne.

Un haut responsable américain de la défense, s’exprimant à Washington sous couvert d’anonymat, a qualifié vendredi le départ des Ukrainiens de Sievierodonetsk de “rétrogradation tactique” pour consolider les forces dans des positions où ils peuvent mieux se défendre. Cela s’ajoutera aux efforts de l’Ukraine pour maintenir les forces russes bloquées plus longtemps dans une petite zone, a déclaré le responsable.

Après une tentative ratée de s’emparer de Kyiv, la capitale ukrainienne, au début de l’invasion qui a commencé le 24 février, les forces russes se sont concentrées sur le Donbass, où les forces ukrainiennes combattent les séparatistes soutenus par Moscou depuis 2014.

Après des demandes répétées de l’Ukraine à ses alliés occidentaux pour des armes plus lourdes afin de contrer l’avantage de la Russie en matière de puissance de feu, quatre lance-roquettes américains à moyenne portée sont arrivés, et quatre autres sont en route.

Le haut responsable américain de la défense a déclaré vendredi que davantage de forces ukrainiennes s’entraînaient à l’extérieur de l’Ukraine pour utiliser les systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité, ou HIMARS, et devraient revenir dans leur pays avec les armes d’ici la mi-juillet. Les fusées peuvent parcourir environ 45 miles (70 kilomètres). Seront également envoyés 18 patrouilleurs côtiers et fluviaux américains.

Le responsable a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que la Russie ait réussi à intercepter ce qui a été un flux constant d’aide militaire vers l’Ukraine en provenance des États-Unis et d’autres pays. La Russie a menacé à plusieurs reprises de frapper, ou a même prétendu avoir frappé, de tels envois.



