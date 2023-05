Russie Ukraine guerre nouvelles en direct: Poutine répond après Moscou frappé par une attaque de drone

Les Nations unies et la Turquie ont négocié l’Initiative céréalière de la mer Noire entre Moscou et Kiev en juillet dernier pour aider à faire face à une crise alimentaire mondiale aggravée par l’invasion russe de l’Ukraine, l’un des principaux exportateurs mondiaux de céréales.

« Si c’est (l’ammoniac) est un problème clé, alors ils, l’ONU, doivent dire clairement que si le pipeline d’ammoniac reprend son fonctionnement, alors l’Ukraine aura de telles opportunités (d’exporter du grain de manière normale) et alors nos hauts dirigeants politiques le feront. décider si c’est dans notre intérêt ou non.

Ils comprennent également la reprise des approvisionnements en machines agricoles et en pièces détachées ; une levée des restrictions sur l’assurance et la réassurance ; et le déblocage des avoirs et des comptes des entreprises russes impliquées dans les exportations de produits alimentaires et d’engrais.