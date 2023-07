Russie Ukraine guerre en direct: les troupes de Moscou à Kharkiv sont proches de l’ère soviétique avec 900 chars et 100 000 soldats vus

Le pont de Crimée traverse le détroit de Kertch et est le seul lien routier direct entre la Russie et la péninsule annexée.

Il se compose d’une chaussée et d’une voie ferrée séparées – fortifiées par des pilotis en béton – qui cèdent la place à une portée plus large maintenue par des arcs en acier au point où les navires passent entre la mer Noire et la plus petite mer d’Azov.