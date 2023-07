Russie Ukraine dernières nouvelles : Wagner « banni de la guerre de Poutine » alors que Prigozhin snobe le Kremlin

Le chef d’état-major des forces armées, le général Valery Gerasimov, n’est pas non plus apparu en public ou à la télévision d’État depuis la mutinerie avortée de samedi lorsque le chef mercenaire Yevgeny Prigozhin a exigé la remise de M. Gerasimov. Il n’a pas non plus été mentionné dans un communiqué de presse du ministère de la Défense depuis le 9 juin.