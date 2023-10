Russie-Sanctions et critique de l’UE Fico remporte les élections en Slovaquie

(Bloomberg) — Un ancien Premier ministre qui a ridiculisé les sanctions de l’Union européenne contre la Russie et souhaite mettre fin à l’aide militaire à l’Ukraine a remporté les élections slovaques samedi, ce qui pourrait porter un coup à l’unité occidentale.

Les plus lus sur Bloomberg

Le parti Smer de Robert Fico a obtenu 22,9% des voix tandis que son principal parti rival, la Slovaquie progressiste, a obtenu 18%, selon l’Office des statistiques, avec 99,9% des circonscriptions électorales ayant fait rapport.

Sa victoire s’ajoute à la marée des forces nationalistes et populistes en Europe, qui ont gagné du terrain en exploitant la frustration des électeurs face à l’impact persistant de la pandémie de Covid, la crise du coût de la vie dans la région et la lassitude face à la guerre en Ukraine.

Personnalité politique la plus dominante de ce pays d’Europe de l’Est de 5,4 millions d’habitants depuis la chute du communisme, Fico a présenté son discours pour un quatrième mandat en s’engageant à augmenter les dépenses sociales et à remettre en question la politique de l’UE sur des questions allant de la migration à la sécurité en passant par le climat.

Il a démissionné en 2018 après une explosion d’indignation publique suite à l’assassinat d’un journaliste d’investigation qui enquêtait sur la corruption en Slovaquie.

Bien qu’il ait été pendant des mois en tête du classement, l’ancien premier ministre a été confronté à la fin de la campagne de la Slovaquie progressiste, qui visait à préserver l’orientation transatlantique et les institutions démocratiques du pays.

Une coalition est nécessaire

Fico devra encore trouver des partenaires pour former un gouvernement et a la perspective de former une coalition au pouvoir avec plusieurs petits partis. Les résultats montrent que sept partis entrent dans la dernière itération du parlement slovaque de 150 sièges.

La Slovaquie progressiste a également une chance théorique de former une coalition de quatre partis, mais le parti de Fico, en tant que principal obtenant des voix, sera le premier à tenter sa chance.

Allié du Premier ministre hongrois Viktor Orban, Fico, 59 ans, a exploité l’anxiété d’un électorat qui compte parmi les plus pro-russes du bloc des 27 membres. Il a été encouragé par une campagne sur les réseaux sociaux qui comprenait plusieurs fausses déclarations, faisant de l’élection un test pour la nouvelle législation européenne visant à endiguer la propagation de contenus en ligne illégaux ou préjudiciables.

La Slovaquie a un passé de tumultes politiques et de coalitions discordantes, avec neuf gouvernements depuis son entrée dans l’UE en 2004. Les luttes intestines entre les partis ont contribué à faire tomber le cabinet du Premier ministre Eduard Heger à la fin de l’année dernière, une alliance qui a été élue en 2020 pour lutter contre la corruption.

Un nouveau gouvernement devra faire face à un déficit budgétaire croissant dans l’économie slovaque de 115 milliards de dollars. Le membre de la zone euro devra obtenir jusqu’à 10 milliards d’euros (10,6 dollars) auprès des marchés financiers l’année prochaine.

Autrefois réformateur social-démocrate, Fico a embrassé une vague populiste qui a balayé l’Europe – dénonçant les demandeurs d’asile, s’opposant aux aspirations de l’Ukraine à l’OTAN et ridiculisant la présidente réformiste slovaque, Zuzana Caputova, en la qualifiant d’« agent américain ».

(Mises à jour avec les derniers résultats du premier paragraphe)

Les plus lus de Bloomberg Businessweek

©2023 Bloomberg LP