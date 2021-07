Russie : l’instabilité afghane s’intensifie avec le retrait précipité des États-Unis

Ces dernières semaines, les talibans ont remporté des dizaines de victoires et détiennent désormais des postes frontaliers clés avec l’Iran, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Pakistan. Les insurgés disent qu’ils ne recherchent pas une victoire militaire pure et simple sur le gouvernement afghan, mais les efforts de paix sont au point mort depuis longtemps et sans accord, le pays risque une guerre civile totale pour le pouvoir entre toutes ses nombreuses factions armées.