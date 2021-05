Russie: les vaccins Covid ne seront pas obligatoires, dit Poutine au milieu du scepticisme

La Russie ne rendra pas les vaccins Covid obligatoires pour ses citoyens, a déclaré mercredi le président Vladimir Poutine, ajoutant que les gens devraient voir par eux-mêmes la nécessité de la vaccination.

Certains responsables en Russie avaient proposé de rendre la vaccination obligatoire, mais Poutine a déclaré mercredi que la mesure controversée serait « contre-productive ».

S’exprimant lors d’une vidéoconférence sur l’économie, Poutine a déclaré que les responsables avaient analysé les options, y compris la vaccination obligatoire pour l’ensemble de la population, ou pour les travailleurs de certains secteurs qui entrent en contact avec un grand nombre de personnes, a rapporté l’agence de presse russe TASS.

Cela aurait pu voir les prises de vue Covid rendues obligatoires pour les personnes travaillant dans le commerce de détail, l’éducation ou le transport, par exemple. Cependant, Poutine a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec une telle décision.

« À mon avis, il est contre-productif et inutile d’introduire des vaccinations obligatoires », a-t-il déclaré, ajoutant que « les gens devraient se rendre compte de cette nécessité par eux-mêmes » et comprendre que sans vaccin, ils « peuvent faire face à un danger très grave et même mortel » en particulier les personnes âgées.

Poutine a exhorté le public à se faire vacciner et a souligné que le vaccin russe, Spoutnik V, était sans danger.

« Je voudrais insister une fois de plus et faire appel à tous nos citoyens: réfléchissez bien, gardez à l’esprit que le vaccin russe – la pratique a déjà montré que des millions (de personnes) l’ont utilisé – est actuellement le plus fiable et le plus sûr. », A déclaré Poutine. « Toutes les conditions de vaccination ont été créées dans notre pays. »