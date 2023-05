Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que les craintes américaines d’ingérence russe dans les élections de 2016 ne sont rien de plus que de la russophobie, publiant les affirmations dans un dossier publié samedi.

Le dossier de 120 pages contient une chronologie des événements commençant en 2016 avec le piratage du Comité national démocrate (DNC) et se terminant en 2019 avec le rapport du procureur général William Barr au Congrès.

Le dossier répertorie de nombreux incidents de « russophobie » par les médias américains et fournit des contre-preuves pour contester les affirmations des médias américains, qualifiant les rapports d' »hystérie » et de « folie d’espionnage ».

En contrant les accusations d’ingérence électorale, le document, supervisé par le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, pointe du doigt une ingérence interne présumée dans les primaires démocrates de l’intérieur du parti.

« Il existe des faits solides montrant que le Parti démocrate a violé la loi lorsque des méthodes illégales ont été utilisées pour forcer Bernie Sanders à quitter la course », écrit Lavrov. « Tout le monde a oublié cela, parlant tout le temps de la Russie plutôt que de ce qui se passe aux États-Unis. »

La dernière section du dossier vérifie les affirmations sur l’ingérence russe en fournissant ce qu’elle prétend être une contestation claire des affirmations américaines, le ministère des Affaires étrangères écrivant : « A priori, il ne pouvait y avoir d’autre conclusion que celle qu’il n’y avait pas de ‘collusion' ».

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov préside une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur « Le Moyen-Orient, y compris la question palestinienne » au siège de l’ONU à New York, États-Unis, le 25 avril 2023 (crédit : Mike Segar/Reuters)

La Russie blâme les « élites » de Washington

Dans un message Telegram sur le compte officiel du ministère russe des Affaires étrangères, la Russie blâme les « élites politiques de Washington » pour l’ingérence électorale « conte de fées ».

« Le rapport de 300 pages confirme une fois de plus que le récent sujet très médiatisé des ‘liens’ entre l’ancien président des Etats-Unis et Moscou n’est rien de plus qu’un fruit de l’imagination galopante des politiciens locaux qui ont tenté de jouer les ‘ Carte de la Russie’ à des fins de politique intérieure le sujet », lit-on dans la déclaration de Telegram.

Selon le ministère russe des Affaires étrangères, les mêmes personnes qui étaient à l’origine de la décision de dépeindre la Russie comme coupable de fraude électorale avaient également un deuxième objectif – « ancrer l’orientation russophobe de la politique étrangère de Washington ».

« De nombreuses sanctions contre notre pays, des expulsions de diplomates et la saisie des biens diplomatiques de la Russie sont les produits de cette bacchanale, qui a été l’un des facteurs qui ont conduit à l’effondrement des relations bilatérales », a écrit le ministère des Affaires étrangères. « Il convient de noter qu’au milieu de cette furieuse campagne anti-russe, aucune preuve de notre influence sur le résultat des élections n’a jamais été présentée. «

Les bacchanales étaient des fêtes du dieu romain du vin Bacchus et étaient souvent très frénétiques et débauchées. selon les écrivains contemporains, les usages modernes du mot impliquent toute réjouissance décomplexée ou ivre.

« Les élites américaines aiment dire qu’elles peuvent marcher et mâcher de la gomme en même temps », a conclu la Russie. « Cela ne fait pas de mal de penser à l’endroit où vous allez et aux effets possibles de vos pas. »