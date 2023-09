Russie La guerre en Ukraine est en direct : Poutine prévoit de nouvelles « unités d’assaut » malgré les « problèmes de mobilisation » de Moscou

Zelensky affirme que « la société russe a suscité un deuxième Hitler » en attaquant Poutine

Poutine tente de créer de nouvelles unités d’assaut russes, selon un groupe de réflexion américain sur l’observation de la guerre.

Les responsables militaires russes seraient « déjà en train de recruter activement » dans le but de renforcer leurs forces armées et de briser les différentes couches de défense, affirme le groupe de réflexion Institute for the Study of War (ISW).

L’ISW a noté que le média russe Izvestia, citant des sources militaires russes, a affirmé le 25 septembre que les nouvelles unités seraient composées de troupes d’assaut destinées à percer les défenses en couches et de troupes de reconnaissance qui effectueraient des reconnaissances à « profondeur tactique ».

La reconnaissance militaire est l’exploration d’une zone par les forces militaires pour obtenir des informations sur les forces ennemies, le terrain et les activités civiles dans la zone d’opérations.

L’ISW a noté que chaque brigade recevrait des chars, des véhicules blindés légers, de l’artillerie et divers drones.

Cependant, l’ISW affirme qu’il n’est « pas clair » comment Moscou sera en mesure de recruter, former et doter les nouvelles recrues, étant donné la « multitude de problèmes de mobilisation endémiques auxquels l’armée russe est confrontée en ce moment ».