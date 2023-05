Russie, IA, changement climatique – L’Occident peut surmonter les grandes menaces si nous nous ressaisissons | Adam Boulton | Nouvelles du Royaume-Uni

Quelles sont les grandes menaces qui pèsent sur notre mode de vie ?

Cette question était une préoccupation cachée lors de la conférence de défense de Londres cette semaine, à laquelle ont participé le Premier ministre et le chef d’état-major de la défense ainsi que des universitaires et des politiciens du monde occidental.

La crise immédiate est Ukrainebien sûr.

Il y avait un consensus général sur le fait que la victoire est essentielle non seulement pour l’Ukraine mais aussi pour la sécurité continue de ses alliés. En marge de la conférence, George Robertson, ancien secrétaire général de l’OTAN et secrétaire britannique à la Défense, a averti que l’ordre fondé sur des règles serait terminé à moins que l’invasion illégale et violente de la Russie ne soit repoussée.

Les autocrates, en Afrique, en Amérique latine et ailleurs, se sentiront libres de s’emparer de territoires et de réécrire les frontières nationales si Poutine s’en tire en envahissant un voisin souverain.

Le commandant des forces armées britanniques, l’amiral du CDS Sir Tony Radakin, a insisté sur le fait que OTAN doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir les forces ukrainiennes, à moins de se joindre au combat. Le Royaume-Uni vise à former plus de 20 000 soldats ukrainiens cette année. Il a fait valoir que les politiciens occidentaux ne devraient « pas avoir peur de l’escalade ».

Le temps presse. Beaucoup craignaient que le soutien à l’Ukraine ne se fracture rapidement si Donald Trumpou un autre républicain Trumpiste, soit élu à la présidence des États-Unis en novembre 2024. Même si le général à la retraite de l’armée américaine Ben Hodges était convaincu que le soutien bipartisan des républicains et des démocrates au Congrès américain survivrait même à cela.

L’Ukraine est en train de réécrire les rapports de force mondiaux.

Plus important encore, l’OTAN a été renforcée par la Finlande et la Suède, autrefois neutres, qui cherchaient à y adhérer. Contre cela, Russie et Chine se sont rapprochés, tandis que les puissances « moyennes » montantes en Inde, en Afrique et en Amérique latine ont délibérément refusé de prendre parti, se livrant ainsi aux ambitions de Poutine.



Il y a un large accord en Occident sur le fait que la Russie ne peut pas être autorisée à gagner la guerre



Au-delà de la libération tant souhaitée et essentielle de l’Ukraine en tant qu’État-nation libre, quels défis nous attendent ? J’ai demandé à un groupe d’experts entièrement féminin de compiler un registre des « risques futurs » des menaces qu’ils voient pour notre sécurité.

Leurs suggestions allaient très loin : conflits avec la Russie et/ou la Chine à propos de Taïwan et de l’Arctique ; L’Iran; armes nucléaires; l’expansionnisme chinois, et à l’inverse un ralentissement économique en Chine ; la fragmentation ou la perturbation des chaînes d’approvisionnement mondiales et des réseaux de communication ; changement climatique; la concurrence pour les sources d’énergie à base d’hydrocarbures et les métaux des terres rares essentiels à la fois aux communications numériques et à la production d’énergie renouvelable ; effondrement de la société en raison des pressions économiques croissantes.

En dépit des dégâts immenses causés par la Russie, il y a eu un consensus surprenant sur le fait que le régime de Poutine a mal calculé et que la Russie est désormais effectivement une dépendance de la Chine. La rebuffade de la Russie en Ukraine a éliminé toute menace active d’invasion de la Chine Taïwanpour toute l’intention déclarée du président Xi de résoudre la question cette génération.

La puissance de la Russie réside dans son rôle de fournisseur de pétrole et de gaz. Il a maintenant rejoint Arabie Saoudite dans l’OPEP+ et la Chine a négocié une réconciliation prudente entre l’Arabie saoudite et L’Iran, un autre producteur d’hydrocarbures. Au fur et à mesure que l’Europe se sevre de l’énergie russe, ces fournisseurs trouvent de nouveaux clients et renforcent leur influence dans d’autres parties du monde.

Helen Thompson, professeur de sciences politiques à l’Université de Cambridge, a évoqué la possibilité qu’un nouveau cartel de type OPEP puisse émerger de pays possédant des métaux de terres rares qui sont vitaux pour les nouvelles technologies. « Même si nous réussissons à décarboniser », a-t-elle déclaré, la quantité de dépendance aux métaux étrangers que nous aurons sera énorme. »

Dans le même temps, elle a souligné que les meilleurs efforts de l’Arabie saoudite et de ses alliés n’avaient pas réussi à empêcher les États-Unis de devenir le plus grand producteur mondial de pétrole et de gaz. Le monde devient de plus en plus compétitif et multipolaire, mais les États-Unis devraient rester dominants grâce à leurs ressources naturelles, leur avance technologique et la force de leur économie.

À mesure que la population chinoise vieillit, son économie croît plus lentement. Les dirigeants occidentaux doivent être vigilants alors que la Chine cherche à faire plier les institutions mondiales existantes telles que l’ONU à son propre avantage mais, contrairement à la Russie, selon le professeur Thomson, la Chine souhaite briser l’ordre mondial fondé sur des règles établi après la Seconde Guerre mondiale.



Les experts ont mis en garde contre les ambitions de la Chine, mais affirment que toute menace active contre Taïwan a disparu



Depuis le lancement de ChatGPTles dirigeants politiques se sont inquiétés de la menace « existentielle » que représente intelligence artificielle.

Sam Altman, le directeur général d’Open AI – qui a développé Chat GPT – a été convoqué pour témoigner devant le Congrès américain. Cette semaine, il a assisté à une réunion avec Rishi Sunak, ainsi que d’autres patrons de la technologie, pour discuter de la manière de modérer l’IA et d’éviter une catastrophe.

Jusqu’à présent, la coopération semble fonctionner, car les innovateurs technologiques, y compris Elon Muskfaire part de leurs préoccupations aux législateurs.

Pendant ce temps, le prix Nobel de la paix Henry Kissinger s’est concentré sur les conséquences potentielles de l’IA. M. Kissinger, qui était secrétaire d’État du président Nixon dans les années 1970, est considéré par beaucoup comme un gourou de la politique étrangère.

Dans une série d’interviews à l’occasion de son 100e anniversaire ce week-end, il a prévenu : « La rapidité avec laquelle l’intelligence artificielle agit la rendra problématique dans les situations de crise… J’essaie maintenant de faire ce que j’ai fait concernant les armes nucléaires, pour attirer l’attention sur l’importance de l’impact de cette évolution… Ça va être différent. Parce que dans les précédentes courses aux armements, vous pouviez développer des théories plausibles sur la façon dont vous pourriez l’emporter. C’est un problème totalement nouveau intellectuellement… »

Son commentaire aide à expliquer pourquoi l’IA n’a pas été considérée comme un risque majeur par mon panel. L’IA et les ordinateurs quantiques sont susceptibles d’être des outils extraordinairement puissants, mais ils seront finalement régulés et dirigés par des êtres humains. Ils n’ont pas d’agence indépendante. C’est à nous de bien faire les choses.



L’IA suscite des inquiétudes, mais elle sera finalement réglementée et dirigée par les humains



Avec un « Je dirais que ce n’est pas moi ? », Polly Scully a fait valoir que le traitement des données était potentiellement un atout qui pourrait améliorer la vie des citoyens grâce à une meilleure analyse et une meilleure alerte des menaces.

Son parcours était en tant que fonctionnaire britannique travaillant sur l’amélioration de la crise. Elle travaille maintenant pour Palantir, la société d’analyse de Big Data cofondée par Peter Thiel, un investisseur majeur de la Silicon Valley.

Les panélistes – comprenant également l’expert chinois Francesca Ghiretti et Mafrid Brout Hammer de l’Université d’Oslo, ont convenu qu’une plus grande menace était posée par la perturbation des communications et de l’approvisionnement en électricité, peut-être par la coupure malveillante des câbles sous-marins que par l’application de la technologie .

Les discussions sur les risques à la London Defence Conference m’ont rendu plus optimiste.

Sur la crise immédiate en Ukraine, l’Ukraine n’a pas encore gagné et beaucoup de sacrifices seront nécessaires pour les années à venir. Mais le CDS Radakin a déclaré que les forces occidentales n’ont « rien à apprendre de la manière dont la Russie se bat », mais qu’elles s’adaptent et se modernisent rapidement en raison de leurs expériences dans le conflit.

Il ne croit pas qu’il y ait une incitation à Poutine de déployer des armes nucléaires parce qu’elles ne serviraient à rien militairement et parce qu’elles provoqueraient une riposte écrasante de l’OTAN.

À l’horizon, il y a certainement des défis et des menaces majeurs. À l’échelle mondiale, nous n’avançons pas assez vite en matière de changement climatique. Des pays aux idéologies différentes des nations démocratiques « occidentales » gagnent en force. Les institutions politiques occidentales ont récemment pris un coup de pied grâce à un leadership médiocre et complaisant.

Beaucoup de travail est nécessaire pour reconquérir les cœurs et les esprits du monde entier. Mais, si nous nous ressaisissons, « nous », dans les démocraties occidentales, avons encore les ressources matérielles, technologiques et humaines pour surmonter les risques que nous voyons devant nous.