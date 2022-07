Russie : Gazprom dit à l’Europe l’arrêt du gaz hors de son contrôle

LONDRES –

Le russe Gazprom a déclaré à ses clients en Europe qu’il ne pouvait pas garantir l’approvisionnement en gaz en raison de circonstances “extraordinaires”, selon une lettre vue par Reuters, faisant monter les enchères dans un échange économique avec l’Occident sur l’invasion de l’Ukraine par Moscou.

Datée du 14 juillet, la lettre du monopole d’État russe du gaz indiquait qu’il déclarait la force majeure sur les approvisionnements à partir du 14 juin.

Connue sous le nom de clause de « force majeure », la force majeure est la norme dans les contrats commerciaux et énonce les circonstances extrêmes qui dispensent une partie de ses obligations légales.

GAZP.MM de Gazprom n’a fait aucun commentaire immédiat.

Uniper, le plus grand importateur allemand de gaz russe, faisait partie des clients qui ont déclaré avoir reçu une lettre et avoir officiellement rejeté la réclamation comme injustifiée.

RWE RWEG.DE, le plus grand producteur d’électricité d’Allemagne et un autre importateur de gaz russe, a également déclaré avoir reçu un avis de force majeure.

“Veuillez comprendre que nous ne pouvons pas commenter ses détails ou notre avis juridique”, a déclaré la société.

Une source commerciale, demandant à ne pas être identifiée en raison de la sensibilité du problème, a déclaré que la force majeure concernait les approvisionnements via le gazoduc Nord Stream 1, une voie d’approvisionnement majeure vers l’Allemagne et au-delà.

Les débits à travers le pipeline sont nuls car la liaison fait l’objet d’une maintenance annuelle qui a commencé le 11 juillet et devrait se terminer jeudi.

L’Europe craint que Moscou ne maintienne le pipeline sous cocon en représailles aux sanctions imposées à la Russie à propos de la guerre en Ukraine, aggravant une crise énergétique qui risque de faire basculer la région dans la récession.

RETARD TURBINE

Le 14 juin déjà, Gazprom avait réduit la capacité du gazoduc à 40 %, invoquant le retard d’une turbine entretenue au Canada par l’équipementier Siemens Energy ENR1n.DE.

Le Canada a envoyé la turbine du gazoduc Nord Stream en Allemagne par avion le 17 juillet après la fin des travaux de réparation, a rapporté lundi le journal Kommersant, citant des personnes proches de la situation.

S’il n’y a pas de problèmes de logistique et de douane, il faudra encore cinq à sept jours pour que la turbine atteigne la Russie, selon le rapport.

Le ministère allemand de l’Economie a déclaré lundi qu’il ne pouvait pas fournir de détails sur l’emplacement de la turbine.

Mais un porte-parole du ministère a déclaré qu’il s’agissait d’une pièce de rechange qui ne devait être utilisée qu’à partir de septembre, ce qui signifie que son absence ne pouvait pas être la véritable raison de la baisse des flux de gaz avant la maintenance.

“Cela ressemble à un premier indice que l’approvisionnement en gaz via NS1 ne reprendra peut-être pas après la fin de la maintenance de 10 jours”, a déclaré Hans van Cleef, économiste principal de l’énergie chez ABN Amro.

“En fonction des circonstances “extraordinaires” à l’esprit pour déclarer la force majeure, et si ces problèmes sont techniques ou plus politiques, cela pourrait signifier la prochaine étape de l’escalade entre la Russie et l’Europe/l’Allemagne”, a-t-il ajouté.

Le groupe pétrolier et gazier autrichien OMV OMVV.VI a toutefois déclaré lundi qu’il s’attendait à ce que les livraisons de gaz depuis la Russie via le gazoduc Nord Stream 1 reprennent comme prévu après la panne.

Depuis quelques mois, les approvisionnements en gaz russe diminuent via les grandes routes, notamment via l’Ukraine et la Biélorussie ainsi que via Nord Stream 1 sous la mer Baltique.

L’Union européenne, qui a imposé des sanctions à Moscou, vise à cesser d’utiliser les combustibles fossiles russes d’ici 2027, mais souhaite que l’approvisionnement se poursuive pour l’instant car elle développe des sources alternatives.

Pour Moscou et pour Gazprom, les flux énergétiques sont une source de revenus vitale lorsque les sanctions occidentales contre l’invasion russe de l’Ukraine, que le Kremlin qualifie d’« opération militaire spéciale », ont mis à rude épreuve les finances russes.

Selon le ministère russe des Finances, le budget fédéral a reçu 6,4 billions de roubles (115,32 milliards de dollars) provenant des ventes de pétrole et de gaz au premier semestre de l’année. Ceci est comparé aux 9,5 billions de roubles prévus pour l’ensemble de 2022.

Le délai de grâce pour les paiements sur deux des obligations internationales de Gazprom expire le 19 juillet, et si les créanciers étrangers ne sont pas payés d’ici là, la société sera techniquement en défaut.



(Reportage de Julia Payne; reportage supplémentaire de Christoph Steitz à Francfort, Bozorg Sharafedin à Londres, écrit par Nina Chestney à Londres; Montage par David Goodman, Edmund Blair et Barbara Lewis)