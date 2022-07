Russie : Gazprom déclare la force majeure sur l’approvisionnement en gaz

LONDRES –

Le russe Gazprom a déclaré la force majeure sur les livraisons de gaz vers l’Europe à au moins un client majeur, selon une lettre de Gazprom qui ajoutera aux craintes européennes de pénurie de carburant.

Datée du 14 juillet et vue par Reuters lundi, la force juridique de la lettre est de protéger Gazprom des paiements d’indemnisation pour les approvisionnements interrompus, mais risque d’aggraver les tensions entre la Russie et l’Occident à propos de l’invasion de l’Ukraine que Moscou appelle une “opération militaire spéciale”. “

La lettre indiquait que Gazprom, qui a le monopole des exportations de gaz russe par gazoduc, ne pouvait pas remplir ses obligations d’approvisionnement en raison de circonstances “extraordinaires”.

Il a déclaré que la clause de force majeure, invoquée pour lever une entreprise de ses obligations contractuelles en raison de facteurs indépendants de sa volonté, était rétroactive à compter des livraisons à partir du 14 juin.

Une source commerciale, demandant à ne pas être identifiée en raison de la sensibilité du problème, a déclaré que la lettre concernait les approvisionnements via le gazoduc Nord Stream 1, une voie d’approvisionnement majeure vers l’Allemagne et au-delà.

Gazprom n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat.

Le gazoduc Nord Stream 1 est fermé pour maintenance annuelle, qui devrait s’achever le 21 juillet, mais certains clients européens de Gazprom craignent que les approvisionnements ne reprennent.

L’un d’eux, le groupe pétrolier et gazier autrichien OMV, a déclaré lundi qu’il s’attendait à ce que les livraisons de gaz depuis la Russie via le gazoduc Nord Stream 1 reprennent comme prévu.

RETARD TURBINE

Avant même que Nord Stream ne commence sa maintenance le 11 juillet, Gazprom avait le 14 juin réduit les expéditions via le pipeline sous la mer Baltique vers l’Allemagne, invoquant le retard de maintenance d’une turbine au Canada par l’équipementier Siemens Energy.

La déclaration de force majeure de Gazprom est effective depuis le 14 juin, l’exonérant de toute indemnisation pour manquements depuis lors.

L’Union européenne, qui a imposé des sanctions à Moscou, vise à cesser d’utiliser les combustibles fossiles russes d’ici 2027, mais souhaite que l’approvisionnement se poursuive pour l’instant car elle développe des sources alternatives.

Les approvisionnements en gaz russe ont chuté via les principales routes, notamment via l’Ukraine et la Biélorussie et via Nord Stream 1 sous la mer Baltique.



(Reportage de Julia Payne; Montage par David Goodman, Edmund Blair et Barbara Lewis)