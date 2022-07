Russie FM visite l’Egypte, une partie du voyage en Afrique au milieu de la guerre en Ukraine

LE CAIRE (AP) – Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est au Caire pour des entretiens dimanche avec des responsables égyptiens alors que son pays cherche à briser l’isolement diplomatique et les sanctions de l’Occident suite à son invasion de l’Ukraine.

Lavrov a atterri au Caire samedi soir, la première étape de son voyage en Afrique qui comprendra également des arrêts en Éthiopie, en Ouganda et en République démocratique du Congo, selon la RT russe.

Le ministère égyptien des Affaires étrangères a déclaré que le ministre des Affaires étrangères Sameh Shukry s’entretenait avec Lavrov dimanche matin.

Le chef de la diplomatie russe devait rencontrer plus tard dimanche le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit. Il s’adressera également aux représentants permanents de l’organisation panarabe, a rapporté RT.

L’Égypte, le pays le plus peuplé du monde arabe, a refusé de prendre parti depuis le début de la guerre en Ukraine en février, car elle entretient des liens étroits avec Moscou et l’Occident. L’Égypte est l’un des plus grands importateurs de blé au monde, dont une grande partie en provenance de Russie et d’Ukraine.

Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi entretient des relations personnelles étroites avec le président russe Vladimir Poutine. Les deux dirigeants ont considérablement renforcé leurs relations bilatérales ces dernières années.

La visite de Lavrov au Caire a eu lieu alors que la société russe d’énergie atomique, Rosatom, a commencé la semaine dernière la construction d’une centrale électrique à quatre réacteurs qu’elle est en train de construire en Égypte.

The Associated Press