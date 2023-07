Un garçon de 10 ans et une fille de neuf ans ont été appelés comme témoins dans une affaire contre leur propre mère (Photo : Getty Images) Un jeune frère et sa sœur ont été contraints de témoigner dans une affaire pénale contre leur propre mère après qu’elle a été accusée d’avoir « discrédité » à plusieurs reprises Armée russe. Lidia Prudovskaya avait déjà fait face à des accusations administratives pour des allégations similaires après avoir partagé des messages anti-guerre sur la plateforme de médias sociaux russe VKontakte en septembre 2022. Elle est à nouveau convoquée devant le tribunal par les enquêteurs russes. Ses deux enfants – un fils de 10 ans et une fille de neuf ans – ont également été convoqués pour témoigner dans l’affaire. La famille, originaire de la région nord d’Arkhangelsk, a toutes reçu ses commandes vendredi, selon le média russe Sota. Discréditer l’armée russe est une infraction pénale en vertu d’une loi adoptée après que Vladimir Poutine a lancé l’invasion de l’Ukraine en février 2022. La loi est régulièrement utilisée contre les détracteurs du Kremlin. Une nouvelle loi a été introduite sous le régime de Vladimir Poutine rendant illégal le « discrédit » de l’armée russe (Photo : AFP) En avril, les autorités russes ont demandé de restreindre les droits parentaux d’un père célibataire reconnu coupable d’avoir discrédité l’armée à la suite d’un sketch anti-guerre dessiné par sa fille à l’école. Plus: Tendance

Alexei Moskalyov, 54 ans, a été condamné à deux ans de prison pour des commentaires qu’il avait faits sur les réseaux sociaux critiquant la guerre de Moscou en Ukraine. Sa fille de 13 ans, Maria, a été placée dans un orphelinat, mais a ensuite déménagé pour vivre avec sa mère. Cette semaine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que ses troupes avaient fait une percée « significative » dans le sud du pays. La loi est mise en œuvre pour punir ceux qui critiquent le Kremlin (Photo: Getty Images) Il a publié jeudi une vidéo montrant un groupe de soldats tenant un drapeau ukrainien et a déclaré avoir repris le contrôle de Staromaiorske dans la région de Donetsk, à côté de la province de Zaporizhzhia. Zelensky a déclaré : « Notre Sud ! Nos gars ! Gloire à l’Ukraine!’ Dans son discours du soir de mercredi, il a ajouté: « Au fait, aujourd’hui, nos garçons ont obtenu de très bons résultats à l’avant. » Bien pour eux.’ Il survient alors que de violents combats continuent de faire rage dans le sud-est de l’Ukraine dans le cadre de son contre-offensive contre les forces russes. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

