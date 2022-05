Russie : comment la vie là-bas a changé

Lorsque Vladimir Poutine a annoncé l’invasion de l’Ukraine, la guerre semblait loin du territoire russe. Pourtant, en quelques jours, le conflit est revenu – non pas avec des missiles de croisière et des mortiers, mais sous la forme de salves de sanctions sans précédent et étonnamment étendues par les gouvernements occidentaux et de sanctions économiques par les entreprises.

Trois mois après l’invasion du 24 février, de nombreux Russes ordinaires sont sous le choc de ces coups portés à leurs moyens de subsistance et à leurs émotions. Les vastes centres commerciaux de Moscou se sont transformés en étendues étranges de vitrines fermées autrefois occupées par des détaillants occidentaux.

McDonald’s – dont l’ouverture en Russie en 1990 était un phénomène culturel, une commodité moderne brillante venant dans un pays morne écrasé par des choix limités – s’est entièrement retiré de la Russie en réponse à son invasion de l’Ukraine. IKEA, la quintessence du confort moderne abordable, opérations suspendues. Des dizaines de milliers d’emplois autrefois sûrs sont désormais soudainement remis en question en très peu de temps.

Les principaux acteurs industriels, dont les géants pétroliers BP et Shell et le constructeur automobile Renault, se sont retirés, malgré leurs énormes investissements en Russie. Shell a estimé qu’elle perdrait environ 5 milliards de dollars en essayant de se débarrasser de ses actifs russes.

Pendant que les multinationales partaient, des milliers de Russes qui avaient les moyens économiques de le faire fuyaient également, effrayés par les nouvelles mesures gouvernementales brutales liées à la guerre qu’ils voyaient comme un plongeon dans le totalitarisme total. Certains jeunes hommes ont peut-être aussi fui de peur que le Kremlin n’impose une conscription obligatoire pour alimenter sa machine de guerre.

Mais fuir était devenu beaucoup plus difficile qu’avant – les 27 pays de l’Union européenne, ainsi que les États-Unis et le Canada avaient interdit les vols à destination et en provenance de la Russie. La capitale estonienne de Tallinn, autrefois une destination facile pour les longs week-ends à 90 minutes en avion de Moscou, a soudainement mis au moins 12 heures à atteindre sur une route passant par Istanbul.

Même les voyages par procuration via Internet et les médias sociaux se sont réduits pour les Russes. En mars, la Russie a interdit Facebook et Instagram – bien que cela puisse être contourné en utilisant des VPN – et a fermé l’accès aux sites Web de médias étrangers, y compris la BBC, la voix de l’Amérique financée par le gouvernement américain et Radio Free Europe/Radio Liberty et le diffuseur allemand Deutsche Welle.

Après que les autorités russes ont adopté une loi réclamant jusqu’à 15 ans d’emprisonnement pour des articles contenant de “fausses informations” sur la guerre, de nombreux médias indépendants importants ont fermé ou suspendu leurs opérations. Parmi eux figuraient la station de radio Ekho Moskvy et Novaya Gazeta, le journal dont le rédacteur en chef Dmitry Muratov a partagé le dernier prix Nobel de la paix.

Le coût psychologique des répressions, des restrictions et de la diminution des opportunités pourrait être élevé pour les Russes ordinaires, bien que difficile à mesurer. Bien que certains sondages d’opinion publique en Russie suggèrent que le soutien à la guerre en Ukraine est fort, les résultats sont probablement faussés par les personnes interrogées qui restent silencieuses, hésitant à exprimer leurs véritables opinions.

Andrei Kolesnikov du Centre Carnegie de Moscou a écrit dans un commentaire que la société russe est actuellement en proie à une “soumission agressive” et que la dégradation des liens sociaux pourrait s’accélérer.

“La discussion devient de plus en plus large. Vous pouvez appeler votre compatriote – un concitoyen, mais qui a une opinion différente – un “traître” et le considérer comme une personne inférieure. Vous pouvez, comme le plus ancien les responsables de l’État, spéculent librement et assez calmement sur les perspectives d’une guerre nucléaire. (C’est) quelque chose qui n’a certainement jamais été autorisé à l’époque soviétique pendant la Pax Atomica, lorsque les deux parties ont compris que les dommages qui en résulteraient étaient complètement impensables », a-t-il écrit.

“Maintenant, cette compréhension diminue, et c’est encore un autre signe du désastre anthropologique auquel la Russie est confrontée”, a-t-il déclaré.

Les conséquences économiques ne se sont pas encore pleinement manifestées.

Au début de la guerre, le rouble russe a perdu la moitié de sa valeur. Mais les efforts du gouvernement pour le consolider ont en fait élevé sa valeur à un niveau supérieur à son niveau d’avant l’invasion.

Mais en termes d’activité économique, “c’est une histoire complètement différente”, a déclaré Chris Weafer, analyste vétéran de l’économie russe chez Macro-Advisory.

“Nous constatons maintenant une détérioration de l’économie dans un large éventail de secteurs. Les entreprises avertissent qu’elles sont à court de stocks de pièces de rechange. De nombreuses entreprises mettent leurs travailleurs à temps partiel et d’autres les avertissent qu’elles doivent Il y a donc une réelle crainte que le chômage augmente pendant les mois d’été, qu’il y ait une forte baisse de la consommation, des ventes au détail et des investissements », a-t-il déclaré à l’Associated Press.

Le rouble relativement fort, aussi encourageant que cela puisse paraître, pose également des problèmes pour le budget national, a déclaré Weafer.

“Ils reçoivent effectivement leurs revenus dans leur devise étrangère des exportateurs et leurs paiements sont en roubles. Ainsi, plus le rouble est fort, moins ils ont d’argent à dépenser”, a-t-il déclaré. “(Cela) rend également les exportateurs russes moins compétitifs, car ils sont plus chers sur la scène mondiale.”

Si la guerre se prolonge, davantage d’entreprises pourraient quitter la Russie. Weafer a suggéré que les entreprises qui n’ont fait que suspendre leurs opérations pourraient les reprendre si un cessez-le-feu et un accord de paix pour l’Ukraine sont conclus, mais il a déclaré que la fenêtre pour cela pourrait se fermer.

“Si vous vous promenez dans les centres commerciaux de Moscou, vous pouvez voir que de nombreux magasins de mode, des groupes commerciaux occidentaux, ont simplement fermé les volets. Leurs étagères sont toujours pleines, les lumières sont toujours allumées. Ils ne sont tout simplement pas ouverts. . Ils ne se sont donc pas encore retirés. Ils attendent de voir ce qui se passera ensuite », a-t-il expliqué.

Ces entreprises seront bientôt pressées de résoudre les limbes dans lesquelles se trouvent leurs entreprises russes, a déclaré Weafer.

“Nous arrivons maintenant au stade où les entreprises commencent à manquer de temps, ou peut-être à manquer de patience”, a-t-il déclaré.