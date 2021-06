Russie 1 – 4 Danemark

Le Danemark a remporté une brillante et émouvante victoire 4-1 sur la Russie à Copenhague pour s’emparer de la deuxième place du groupe B et se qualifier pour les huitièmes de finale contre le Pays de Galles, alors que la victoire de la Belgique sur la Finlande les a aidés à accéder aux places automatiques.

Au même endroit où, il y a un peu plus d’une semaine, le Danemark et ses supporters ont été choqués et bouleversés par l’arrêt cardiaque de Christian Eriksen, il y a eu des célébrations folles alors que les Danois ont produit une superbe performance pour épater leurs visiteurs.

Mikkel Damsgaard (38 ans), 20 ans, a ouvert le bal avec une magnifique frappe plongeante du bord de la surface et Yussuf Poulsen (59) a profité d’une terrible passe en retrait pour doubler cette avance.

À ce moment-là, le Danemark ne cherchait qu’à renforcer ses chances de devenir l’une des meilleures équipes à la troisième place et il a subi un revers lorsque Artem Dzyuba (70) a retiré un penalty et la Belgique a eu un but exclu contre la Finlande en l’espace d’une minute.

Mais les circonstances ont changé le chemin du Danemark à partir de ce moment, avec Andreas Christensen (79) et Joakim Maehle (82) qui se sont précipités du bord de la surface alors que la Belgique, vainqueur de groupe, a finalement éliminé la Finlande.

Les joueurs danois se sont regroupés dans le cercle central pour regarder les derniers instants de ce match, puis ont sauté de joie lorsque le résultat a confirmé leur deuxième place, laissant la Finlande troisième et la Russie en bas du classement.

Le Danemark affrontera désormais le Pays de Galles samedi à 17h à Amsterdam.

Notes des joueurs Russie: Safonov (6), Dzhikiya (5), Kudryashov (5), Diveev (6), Kuzyaev (3), Golovin (6), Zobnin (5), Ozdoev (5), Fernandes (6), Dzyuba (7), Miranchuk (5). Abonnés : Karavaev (5), Sobolev (7), Zhemaletdinov (5), Moukhine (5). Danemark: Schmeichel (7), Kjaer (7), Christensen (8), Vestergaard (5), Hojbjerg (7), Wass (6), Delaney (6), Maehle (8), Poulsen (8), Braithwaite (7), Damsgaard (8). Abonnés : Larsen (6), Dolberg (6), Norgaard (6), Jensen (N/A), Cornelius (N/A) Homme du match: Joakim Maehle (Danemark)

Comment le Danemark a-t-il fait…

Le Danemark, qui a commencé la soirée en quatrième position, savait qu’il avait tout à faire pour se qualifier pour les huitièmes de finale et est rapidement sorti des pièges en envoyant une série de centres dans la surface russe, mais ce sont les visiteurs qui ont créé la première vraie chance. , avec Aleksandr Golovin tirant sur Kasper Schmeichel après une belle course au volant du milieu de terrain.

Aleksey Miranchuk a déclenché une autre pause vers l’avant lorsqu’il a récupéré le ballon dans le cercle central, mais Roman Zobnin n’a pas pu trouver la passe aux hommes libres que la Russie avait dégagés sur le flanc gauche.

Nouvelles de l’équipe La Russie a effectué un changement, Fedor Kudryashov remplaçant Dmitri Barinov et Mario Fernandes prêt à commencer. Le Danemark est resté inchangé.

Le Danemark restait tenu à bout de bras par la Russie, Pierre-Emile Hojbjerg tentant sa chance d’une frappe des 35 mètres, avant que Golovin n’envoie un tir au-dessus de la barre sur un renversement de Dzyuba à la 35e minute.

Trois minutes plus tard, Damsgaard a montré aux deux comment le faire à distance.

Le jeune très bien noté a reçu une passe de Hojbjerg dans le demi-tour à environ 25 mètres, l’a déplacé d’un mètre à sa droite et a fait un magnifique effort dans le coin supérieur pour envoyer les 25 000 fans à domicile sauvages.

Malgré 68% de possession de balle en première mi-temps, c’était le premier tir cadré du Danemark, mais il y avait plus de tranchant dans le dernier tiers après la pause.

Martin Braithwaite avait mal contrôlé au moment crucial après une réduction de Daniel Wass peu de temps après le redémarrage, mais il n’y avait aucune chance que Poulsen rate son coup lorsque Daler Kuzyaev a joué une passe aveugle en retrait sur son chemin.

Image:

Le Danois Yussuf Poulsen célèbre



Mais les supporters danois qui rebondissaient ont dû se contrôler peu de temps après, car les célébrations d’un but de Romelu Lukaku contre la Finlande ont été interrompues par le VAR et, presque simultanément, la Russie a remporté un penalty lorsque le remplaçant Alexander Sobolev a été abattu dans la surface par Jannick Vestergaard.

Image:

Le Russe Artem Dzyuba a marqué sur penalty



Avec Dzyuba marquant au milieu, la progression de leur position de troisième semblait peu probable pour le Danemark. Ils avaient besoin de plus de buts – et d’une faveur de l’équipe de Roberto Martinez à Saint-Pétersbourg. Ils ont les deux.

La tête de Thomas Vermaelen a d’abord rebondi sur les boiseries et sur le gardien finlandais Lukas Hradecky pour hisser le Danemark à la deuxième place. Puis vint un doublé rapide des Danois pour les mettre hors de vue contre la Russie.

Christensen est rentré à la maison de manière spectaculaire à 25 mètres après qu’une balle lâche soit venue à sa rencontre, puis l’artiste exceptionnel Maehle a été récompensé pour son travail de la soirée, en perçant un quatrième. Les deux joueurs ont signalé le numéro 10 en l’honneur d’Eriksen après avoir marqué.

La fête au Parken Stadium a décollé et n’est devenue plus bruyante que lorsque Lukaku a mis la Belgique à deux et le Danemark savait qu’ils allaient définitivement passer.

Après le traumatisme de leur match d’ouverture, leur récupération pour se qualifier est l’une des histoires de bien-être du tournoi. Et ce n’est pas encore fini…

Image:

Les joueurs danois célèbrent leur participation à l’Euro 2020 en huitièmes de finale



Opta stats – Un record d’Euros pour le Danemark

Le Danemark est la première équipe de l’histoire du Championnat d’Europe à atteindre les huitièmes de finale de la compétition après avoir perdu ses deux premiers matches de phase de groupes.

La Russie a concédé 4+ buts dans un match de tournoi majeur pour la deuxième fois seulement, après avoir perdu 4-1 contre l’Espagne lors de la phase de groupes de l’Euro 2008 (hors matchs avec l’URSS).

Les joueurs russes ont commis trois erreurs menant à des buts à l’Euro 2020, plus que toute autre équipe et le plus commun de toutes les équipes de la compétition (depuis 1980).

Mikkel Damsgaard a été directement impliqué dans six buts lors de ses cinq matches avec le Danemark toutes compétitions confondues, marquant trois buts et trois passes décisives.

À 20 ans et 353 jours, Damsgaard est devenu le plus jeune buteur du Danemark dans un tournoi international majeur, l’attaquant étant également le premier joueur né dans les années 2000 à marquer dans les Championnats d’Europe.

Et après?

Le Danemark affrontera désormais le Pays de Galles en huitièmes de finale à Amsterdam samedi à 17h.