Russie 0-0 Danemark et Finlande 0-0 Belgique

Russie vs Danemark

Après tout ce qui a mal tourné pour le Danemark au Championnat d’Europe, une victoire contre la Russie lundi pourrait encore arranger beaucoup de choses.

Malgré deux défaites – et le traumatisme émotionnel de l’effondrement de Christian Eriksen – le Danemark pourrait encore terminer deuxième du groupe B avec une victoire sur les Russes au Parken Stadium.

Les Danois ont également besoin de la Belgique, la mieux classée, pour battre la Finlande dans un match joué en même temps. Dans ce cas, le Danemark, la Russie et les Finlandais finiraient tous avec trois points et la deuxième place serait décidée par la différence de buts face à face entre les trois. La Belgique a remporté ses deux matchs jusqu’à présent.

Les deux meilleures équipes de chacun des six groupes accèdent automatiquement aux huitièmes de finale, ainsi que les quatre meilleures équipes troisièmes.

Le sélectionneur du Danemark, Kasper Hjulmand, a également souligné que le Portugal avait terminé son groupe avec trois points en 2016, mais après trois nuls, avant de remporter le tournoi.

La Russie n’a probablement besoin que d’un match nul pour avancer et a montré une nette amélioration lors d’une victoire sur la Finlande après avoir perdu contre la Belgique 3-0. Le gardien Matvei Safonov, qui a remplacé Anton Shunin pour le match contre la Finlande, devrait conserver sa place de titulaire après être devenu père cette semaine.

La Russie a semblé fragile défensivement et attend toujours que l’attaquant de premier plan Artem Dzyuba marque le pas dans ce tournoi, tandis que le milieu de terrain monégasque Alexander Golovin a également reconnu que ses performances n’avaient pas suffisamment contribué à la feuille de statistiques jusqu’à présent.

Le Danemark espère également que l’atmosphère au Parken Stadium lui donnera l’avantage. La foule de 25 000 personnes était bruyante et bruyante contre la Belgique et a aidé les Danois à prendre l’avantage avant que le match ne s’arrête après 10 minutes afin que tout le stade puisse rendre hommage à Eriksen avec une minute d’applaudissements.

Eriksen est sorti de l’hôpital vendredi après avoir subi un arrêt cardiaque lors du match contre la Finlande. Et tandis que le match contre la Russie ne devrait pas présenter le même genre d’hommage à Eriksen, les Danois comptent sur le soutien à domicile pour leur donner un coup de pouce.

La Russie, quant à elle, est mécontente que la plupart de ses fans ne puissent pas assister au match car les restrictions pandémiques les obligent à s’isoler à leur arrivée au Danemark. L’ambassade de Russie à Copenhague a accusé les Danois de « double standard et de russophobie » après que de nombreux supporters finlandais et belges aient assisté aux deux premiers matchs.

Sur le terrain, le Danemark sait qu’il doit mieux profiter de ses chances cette fois. Les Danois ont dominé la Finlande 23-1 lors de leur premier match et ont réussi 22 tentatives au total contre la Belgique, mais n’ont marqué qu’un seul but.

Finlande vs Belgique

Eden Hazard et Kevin De Bruyne effectueront leurs premiers titularisations en Championnat d’Europe lors du dernier match de groupe de la Belgique contre la Finlande, a annoncé vendredi l’entraîneur Roberto Martinez.

Axel Witsel jouera également dès le début du match à Saint-Pétersbourg lundi alors que Martinez cherche à donner à trois de ses joueurs les plus importants et les plus expérimentés du temps de jeu supplémentaire après leurs récents problèmes de blessure.

« Eden, Kevin et Axel commenceront contre la Finlande parce que nous devons voir à quel point ils sont (en forme) et combien de temps ils peuvent jouer », a déclaré Martinez. « Et c’est une opportunité pour nous d’étirer leur forme physique au maximum. »

La Belgique s’est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale après des victoires contre la Russie et le Danemark.

De Bruyne n’a pas pris de risque lors de la victoire 3-0 contre la Russie alors qu’il se remettait d’une fracture de la joue et de l’orbite alors qu’il jouait pour Manchester City lors de la finale de la Ligue des champions le 29 mai.

Il est sorti du banc pour marquer un but, puis s’inscrire lors de la victoire 2-1 contre le Danemark jeudi.

Hazard a connu une saison de blessures avec le Real Madrid tandis que Witsel vient de retrouver sa pleine forme après s’être rompu le tendon d’Achille en janvier. Ils sont tous deux entrés en jeu contre le Danemark.

Les ailiers Nacer Chadli et Thorgan Hazard ont des « blessures mineures », a déclaré Martinez, qui envisage également de lancer l’attaquant Romelu Lukaku pour un troisième match consécutif.

« Tout dépendra de son état physique », a-t-il déclaré. « Bien sûr, Romelu a cet état d’esprit qu’il veut jouer à chaque match. Et si c’est le cas, c’est la meilleure façon de le garder en forme.

« Le football n’est pas comme un interrupteur, où vous l’allumez et l’éteignez. Nous devons montrer une vraie bonne méthode de travail cohérente. Et Romelu se met en forme avec les matchs.

Martinez a dissipé les craintes que la Belgique ne se retrouve face à un adversaire plus coriace en terminant premier du groupe au lieu de deuxième.

La Finlande et la Russie ont trois points de retard sur la Belgique après deux matchs.

« Nous devons essayer de gagner chaque match », a déclaré Martinez. « La raison est que cela vous prépare en tant qu’équipe et en tant que groupe de joueurs.

« Il y aura des changements contre la Finlande… en raison des besoins que nous avons individuellement. Mais nous n’allons pas penser à essayer de trouver une voie facile.

