Jusqu’où irez-vous pour satisfaire votre faim? Est-il possible de louer un hélicoptère privé pour se rendre au McDonald’s le plus proche? Parce qu’un homme qui se trouve être un millionnaire de Russie a fait exactement cela.

En tant que portail russe Bloknot Krasnodar signalé À la fin du mois dernier, Viktor Martynov, 33 ans, était en vacances à Alushta, en Crimée, avec sa petite amie quand ils ont eu envie de McDonald’s et ont décidé de faire une pause dans leurs vacances et ont volé plus de 450 km pour prendre leur repas préféré.

Le rapport a ajouté que la commande se composait de hamburgers, de frites et de milkshakes et qu’elle coûtait environ 49 £. Cependant, le trajet aller-retour en hélicoptère privé coûte environ 2000 £. Bientôt, le rapport a fait beaucoup de bruit sur Internet et les gens ont commencé à se demander comment les choses auraient dû se passer.

Maintenant, Martynov, qui dirige une société d’hélicoptères en Russie, a pris les choses en main et a publié une vidéo pour expliquer sa décision. Il a expliqué qu’ils étaient fatigués de toute la nourriture propre qui leur était donnée et qu’ils voulaient de la malbouffe. Le point de vente McDonald’s le plus proche étant à Krasnodar, ils ont décidé de s’y rendre.

Il m’a dit «Ma petite amie et moi en avions assez des aliments biologiques décents, nous voulions une nourriture moscovite normale. C’est pourquoi nous nous sommes envolés vers Krasnodar en hélicoptère. «

Martynov a qualifié le voyage d ‘«aventure intéressante», ajoutant qu’ils aimaient manger les hamburgers pendant qu’ils passaient en hélicoptère. Après l’aventure aérienne, le couple est retourné à son hôtel en Crimée et s’est reposé pour la journée.

La Crimée avait trois points de vente McDonald’s avant que la Russie n’annexé la péninsule ukrainienne en 2014. Après l’annexion brutale, la chaîne de restauration rapide a décidé d’y mettre fin.

Cependant, l’endroit a des hamburgers Ras, remplaçant un ancien point de vente McDonal dans les mois suivant leur départ.