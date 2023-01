Russian Aggression in Ukraine Threatens Regional Stability

Les relations entre la Russie et l’Ukraine sont tendues depuis que la Russie a annexé la Crimée en 2014. Les tensions entre les deux pays ont augmenté depuis lors, avec des incursions militaires russes dans le Donbass et des accusations réciproques de violations des droits de l’homme. Les deux pays ont également été impliqués dans un conflit commercial et diplomatique. La Russie a imposé des sanctions à l’Ukraine et a interdit l’importation de produits ukrainiens. En réponse, l’Ukraine a imposé des sanctions à son tour et a annoncé une série de mesures visant à limiter les flux commerciaux entre les deux pays. Les tensions entre la Russie et l’Ukraine sont susceptibles de perdurer dans un avenir proche, et il est probable que les deux pays continueront d’utiliser des moyens économiques et diplomatiques pour tenter de résoudre leurs différends.

