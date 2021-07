Russes qui font trembler les sabres: Sofia Pozdniakova remporte l’or lors de la finale d’escrime des Jeux olympiques de Tokyo entièrement russes contre Sofya Velikaya

L’affrontement entre les compatriotes a garanti à l’équipe russe – concourant sous la bannière du Comité olympique russe (ROC) en raison d’une interdiction liée au dopage – sa deuxième médaille d’or des Jeux.

Pozdniakova, qui est la fille de Stanislav Pozdnyakov, quadruple champion olympique d’escrime et actuel chef de l’équipe olympique russe, a éliminé son adversaire plus expérimentée pour ajouter au double mondial et européen qu’elle a remporté en 2018 et 2019.

Voir cet article sur Instagram Une publication partagée par София Лоханова 🤺 (Позднякова) (@sofiya_lokhanova)

À 36 ans, Velikaya, huit fois championne du monde, est de 12 ans l’aîné de Pozdniakova. Elle a remporté l’or dans l’épreuve par équipes aux Jeux de Rio en 2016, ainsi que deux médailles d’argent lors de deux Jeux olympiques précédents.

La star d’origine kazakhe a annoncé son retour en 2017 après un congé de maternité et a été le porte-drapeau de la cérémonie d’ouverture.

