Russell Wilson totalise trois touchés lors de ses débuts à Pittsburgh alors que les Steelers mettent en déroute les Jets de New York

PITTSBURGH (AP) – Russell Wilson était assis sur le podium, toujours en uniforme, pas pressé de passer à autre chose après un moment qui, selon lui, viendrait toujours.

Même si les semaines passaient et que son mollet douloureux avait du mal à aller mieux. Même si Justin Fields a habilement guidé les Steelers de Pittsburgh à sa place. Même si le bruit extérieur d’une éventuelle controverse sur le quart-arrière semblait devenir de plus en plus fort.

La croyance est une chose importante pour Wilson, 35 ans. Il pensait qu’il aurait l’occasion de relancer sa carrière à Pittsburgh. Et même si le départ a peut-être eu lieu un peu plus tard qu’il ne l’aurait souhaité, Wilson a fourni la preuve qu’il n’est pas près de terminer lors d’une victoire de 37-15 contre Aaron Rodgers et les Jets de New York dimanche soir.

Wilson a lancé deux touchés et a couru pour un autre score. Il a complété 16 des 29 passes pour 264 verges, se débarrassant d’une certaine rouille précoce et ignorant les huées et les brefs chants pour Fields lorsque l’offensive a échoué en première mi-temps. Un lob de 11 verges vers George Pickens pour un touché en fin de première mi-temps a permis à Wilson d’expirer.

« Je me suis dit : ‘Il va y en avoir beaucoup plus, je crois' », a déclaré Wilson.

Bien qu’il n’y ait plus eu de scores pour Pickens, il y a eu un touché de 1 yard sur un furtif au troisième quart et un retournement de 4 yard pour Van Jefferson au quatrième alors que Pittsburgh (5-2) dépassait les 30 points consécutifs. semaines pour la première fois depuis le début de la saison 2020.

« Nous sommes sur le point de devenir vraiment bons et géniaux », a déclaré Wilson. « Nous devons continuer à rechercher cet avantage, à apprendre, à étudier et à y consacrer du temps. »

Bien qu’il ne soit pas tout à fait dans l’ère « Let Russ Cook » de son apogée, Wilson avait l’air plus que capable devant une foule bondée qui comprenait le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump. Pittsburgh a arraché les 31 derniers points du match après avoir donné aux Jets une avance de 15-6.

« Nous faisons de bonnes choses et la réalité est qu’il y a tellement plus à faire et nous nous améliorerons au fur et à mesure », a déclaré Wilson. « Nous allons continuer à travailler mais pour être là où nous sommes, dans un bon endroit. »

Les Jets (2-5), pas tellement.

L’offensive réorganisée de New York – qui comprend désormais Davante Adams, qui a retrouvé Rodgers cette semaine après avoir été acquis dans le cadre d’un échange avec Las Vegas – n’a pas pu suivre le rythme. Les Jets ont perdu leur quatrième match consécutif et leur deuxième sous la direction de l’entraîneur par intérim Jeff Ulbrich.

« Ce match, surtout cette seconde mi-temps, ce n’est pas ce qu’est cette équipe », a déclaré Ulbrich. « Ce n’est pas suffisant et cela commence avec moi et le personnel d’entraîneurs et se reflète dans chaque joueur de cette équipe. Nous pouvons tous donner plus et nous donnerons plus.

New York devra le faire s’il veut revenir dans la course dans l’AFC Est. Rodgers a réussi 276 verges avec un touché et s’est connecté à Adams trois fois pour 30 verges, mais a également eu deux passes interceptées par le demi de coin recrue Beanie Bishop et les Steelers ont transformé ces scores en scores décisifs.

Les Jets menaient neuf et ont eu la chance d’étendre leur avance en première mi-temps lorsque Bishop s’est placé devant la passe de Rodgers destinée à Garrett Wilson au milieu de terrain pour sa première interception en carrière. Le premier touché de Pickens de la saison a rapidement suivi.

Chris Boswell a marqué le troisième des trois placements au milieu du troisième quart pour donner l’avantage aux Steelers lorsque Bishop a de nouveau frappé.

Rodgers a essayé de frapper Garrett Wilson sur la ligne de touche gauche lors de la possession suivante de New York, mais le ballon a rebondi sur Wilson et entre les mains de Bishop. Bishop a couru vers les Jets 1, échouant seulement parce qu’un Adams sprintant l’a poursuivi juste avant la ligne de but.

Peu importe, Wilson s’est frayé un chemin jusqu’à la zone des buts lors du jeu suivant. Un but marqué contre Jefferson au début du quatrième a donné aux Steelers le genre de répit qui a été rare au cours des dernières saisons pour une équipe qui a disputé plus de matchs avec un score que quiconque depuis le début de 2021.

Tomlin a haussé quelques sourcils plus tôt dans la semaine lorsqu’il a choisi de se tourner vers Wilson plutôt que Fields, qui avait accumulé 10 touchés (cinq passes, cinq au sol) contre un seul revirement en six départs. Le raisonnement de Tomlin était simple : les Steelers avaient été bons, mais « à ne pas confondre avec excellents ».

Lorsqu’on lui a ensuite demandé à quel point il était difficile de confier le poste de titulaire à Wilson face au jeu de Fields, Tomlin a souri.

« C’est pourquoi je suis bien rémunéré », a déclaré l’entraîneur le plus ancien de la NFL avant de s’éloigner.

Blessures

Jets : Le G Xavier Newman a été éliminé en raison d’une blessure au cou après avoir été bloqué lors du retour d’interception de Bishop au début de la seconde période. Il a été transporté à l’hôpital pour observation. Les radiographies étaient négatives et Newman a pu voler avec l’équipe. … G Alijah Vera-Tucker s’est blessé à la cheville au deuxième quart-temps et n’est pas revenu. … S Tony Adams est parti avec une blessure aux ischio-jambiers. … S Ashtyn Davis a été évaluée pour une commotion cérébrale.

Steelers : DT Montravius ​​Adams est sorti en première mi-temps en raison d’une blessure au genou. … CB Donte Jackson est parti en première mi-temps avec une blessure à l’épaule.

À suivre

Jets : En Nouvelle-Angleterre dimanche prochain.

Steelers : accueillez les Giants de New York le lundi 28 octobre.

