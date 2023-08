Russell Wilson sous la pression : « Je ne m’enfuis pas. J’attends cela avec impatience.’

La saison 2022 de la NFL a été un désastre absolu pour les Broncos de Denver. Le quart-arrière Russell Wilson a sans doute connu la pire saison de sa carrière, et l’équipe a tellement connu de difficultés que l’entraîneur-chef de première année Nathaniel Hackett a été congédié après seulement 15 matchs.

Avec Sean Payton maintenant à la barre à Denver, les Broncos font face à une liste rigide de l’AFC West qui comprend les Chiefs de Kansas City, les Chargers de Los Angeles et les Raiders de Las Vegas, et il y a beaucoup de pression sur Wilson pour redresser le navire. Wilson a récemment déclaré qu’il n’était pas déconcerté par la pression et que, au contraire, il « courrait vers elle » au lieu de s’en éloigner.

Dans l’édition de jeudi de « The Carton Show », Greg Jennings, analyste de FOX Sports NFL, a expliqué pourquoi Wilson est bien équipé pour se remettre sur la bonne voie en 2023.

« Pourquoi ne peut-il pas rebondir ? » » a demandé Jennings. « Il [has] été un excellent quart-arrière dans cette ligue. Pour moi, on change de haut en bas. Vous changez qui communique, qui investit en lui, qui effectue ces dépôts – le bon type de dépôts – et vous lui permettez ensuite de s’épanouir.

« C’est pourquoi vous acquérez Sean Payton parce que vous pensez avoir quelqu’un que Russell Wilson va écouter. »

La saison dernière, Wilson a totalisé 3 524 verges par la passe, 16 touchés, 11 interceptions et une note de passeur de 84,4, complétant 60,5 % de ses passes. Les touchés par la passe, la note des passeurs et le pourcentage d’achèvement étaient tous les pires en carrière. Pour démarrer, Denver n’a récolté en moyenne que 16,9 points par match, la pire note de la NFL.

Avant d’atterrir à Denver, Wilson a fait neuf équipes au Pro Bowl et a remporté le Super Bowl XLVIII avec les Seahawks de Seattle. Denver a échangé un choix de premier et de deuxième tour aux Saints de la Nouvelle-Orléans pour acquérir Payton – qui a pris un an de congé d’entraîneur en 2022 – et un troisième tour.

Cela dit, Craig Carton a soutenu que l’histoire était contre Wilson, 34 ans, qui ressusciterait sa carrière.

« Il n’y a aucun exemple dans l’histoire de la NFL d’un quarterback d’une trentaine d’années jouant aussi mal que l’année dernière et redécouvert tout d’un coup la fontaine de jouvence et devenant un All-Pro », a déclaré Carton. « Ça n’est jamais arrivé auparavant. »

Pour aggraver les choses, Wilson pourrait se retrouver sans récepteur vedette Jerry Jeudy qui a été expulsé du terrain avec une blessure apparente aux ischio-jambiers lors d’un entraînement conjoint avec le Rams de Los Angeles jeudi, dans un avenir prévisible. Le corps de réception des Broncos est déjà dépourvu de joueurs larges Tim Patrick qui s’est déchiré le tendon d’Achille gauche au début du camp, et Jalen Virgile qui a subi une blessure au genou mettant fin à la saison lors du match préparatoire des Broncos la semaine dernière.

Wilson et les Broncos débutent la saison régulière 2023 le 10 septembre, alors qu’ils accueillent les Raiders rivaux.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Broncos de Denver Russell Wilson