Russell Wilson se fait rôtir par tout le monde, y compris Patrick Star

Le quart-arrière des Broncos de Denver, Russell Wilson, a une saison à oublier et a ouvert sa performance le jour de Noël contre les Rams en lançant deux interceptions.

Il y a beaucoup de points positifs à retenir de l’émission Nickelodeon de la NFL, à savoir atteindre un public plus large et donner aux enfants une chance de profiter de tout ce que le football professionnel a à offrir.

Cependant, il y a quelques points négatifs, surtout si vous êtes un joueur de la NFL. Les analystes ne font pas de mal, surtout lorsque cet analyste est Patrick Star de “Spongebob”.

Les Broncos ont vraiment échangé trois choix de première ronde pour un quart-arrière qui s’est fait rôtir par Patrick Star. C’est une entreprise difficile.

Wilson a lancé deux interceptions sur les deux premiers disques des Broncos. L’attaque de Denver est la pire du football. S’ils avaient marqué ne serait-ce que 20 points dans la plupart de leurs matchs, il y a de fortes chances que Wilson mènerait une équipe en séries éliminatoires.

Broncos QB Russell Wilson torréfié à nouveau sur les réseaux sociaux

Russell Wilson a tenté de devancer Tua Tagovailoa, qui a lancé trois interceptions consécutives pour mettre fin au match contre les Packers de Green Bay. Les efforts de Wilson contre les Rams ne sont pas aussi importants, car aucune de ces équipes ne vise une place en séries éliminatoires NFC.

Les champions en titre du Super Bowl ont été mordus par le bug des blessures tôt et souvent, et n’ont pas beaucoup menacé depuis le début de la saison. Denver, quant à lui, n’a jamais tout à fait surmonté la bosse avec Nathaniel Hackett et Wilson. Hackett pourrait être licencié avant le début de la saison prochaine, tandis que Wilson est à Denver pour le long terme ne serait-ce qu’à cause de son contrat.

Ce ne sera pas amusant de payer à ce rythme.

Wilson est susceptible de s’améliorer à un moment donné, surtout si les Broncos changent les choses avec des appels de jeu. Il est un joueur trop talentueux pour échouer lamentablement une semaine après l’autre.