Russell Wilson a offert un message sincère d’optimisme et de réflexion après un moment charnière de sa vie professionnelle.

Le quart-arrière de la NFL a publié une vidéo sur Instagram le mardi 29 décembre de lui-même portant un Kobe Bryant maillot et une paire de Nikes de style « Grinch » que la superstar de la NBA avait popularisées. Le mois prochain marquera un an depuis Kobe et sa fille de 13 ans Gianna Bryant est mort dans un tragique accident d’hélicoptère.

« Chers Kobe et GiGi … Merci d’être une source d’inspiration. #Mamba # 24 # 8 # 2, » Russell légendé l’hommage sombre qui a commencé avec son entrée dans le stade, accompagné de musique orchestrale. Les images ont été enregistrées à Lumen Field, domicile des Seattle Seahawks de Russell, et le message est venu deux jours après que son équipe ait décroché une place dans les séries éliminatoires en remportant le titre NFC West avec une victoire acharnée contre l’équipe de football de Washington.

« Votre famille compte beaucoup pour la famille », a déclaré Russell à propos du défunt athlète qui se faisait souvent appeler Black Mamba. « Nous vous aimons tous. Pour ce match, nous devions apporter la mentalité Mamba. »