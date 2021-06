Russell Wilson: Le quart-arrière des Seahawks de Seattle dit qu’il n’a pas demandé d’échange avec l’équipe | Nouvelles de la NFL

Le quart-arrière des Seahawks de Seattle, Russell Wilson, a démenti les allégations selon lesquelles il aurait demandé un échange plus tôt cette intersaison

Le quart-arrière des Seahawks de Seattle, Russell Wilson, a déclaré qu’il n’avait pas demandé d’échange avec l’équipe pendant l’intersaison, mais a reconnu « des frustrations malheureuses » concernant la fin de la saison.

Dans ses premiers commentaires publics depuis le début des spéculations médiatiques sur un échange potentiel pour le octuple Pro Bowler en février, Wilson a déclaré: « J’ai toujours voulu jouer ici pendant toute ma carrière. »

Deux jours après le Super Bowl, Wilson a fait deux interviews dans lesquelles il a exprimé ses frustrations d’avoir été trop touché et a fait allusion au fait d’être sur le marché du commerce. Ses commentaires ont déclenché des spéculations tout l’été quant à savoir si les Seahawks l’échangeraient et où.

« Je n’ai pas demandé d’échange », a déclaré Wilson jeudi.

« La réalité est que je pense que des appels ont été lancés et ceci et cela, et je pense que c’est juste la réalité, mais à la fin de la journée, la vraie réalité est que je suis ici, et je suis ici pour gagner , et je suis là pour tout gagner.

« Il y avait beaucoup de gens, il y avait tout un truc qui disait que j’avais demandé un échange, et ce n’est tout simplement pas vrai », a déclaré Wilson. « Je n’ai pas demandé d’échange.

« Tout a commencé à partir de là. Évidemment, des tonnes d’équipes appelaient et je pense que la réalité était que je ne voulais aller nulle part ailleurs, je voulais jouer à Seattle. Mais si je devais aller quelque part, ce sont les équipes vers lesquelles j’irais ou que j’envisagerais.

« En fin de compte, j’ai une clause de non-échange, n’est-ce pas? »

Les Seahawks de Wilson n’ont pas dépassé le tour de division des séries éliminatoires depuis 2014 après avoir atteint deux Super Bowls consécutifs.

Wilson a été limogé 394 fois au cours de sa carrière en saison régulière, dont 47 fois la saison dernière, au troisième rang de la ligue.

« Je suis frustré (d’être) trop touché. Je suis frustré par cette partie. En fin de compte, vous voulez gagner », a déclaré Wilson dans l’une de ces interviews de février.

Dans une conversation séparée, Wilson était énigmatique quant à son retour à Seattle.

« Je ne sais pas si je suis disponible ou non. C’est une question des Seahawks », a déclaré Wilson. « La réalité du sport professionnel est que les choses arrivent, les choses changent. Je ne sais pas combien de temps je vais jouer à Seattle.

« J’espère que ce sera pour toujours. Mais les choses changent, évidemment, en cours de route. »

Wilson a encore trois ans sur l’extension de 140 millions de dollars qu’il a signée en avril 2019.