Russell Wilson: le quart-arrière des Denver Broncos «prêt à rouler» contre les Jaguars de Jacksonville après avoir travaillé pendant quatre heures sur un vol pour Londres | Nouvelles de la NFL

Le quart-arrière des Broncos de Denver, Russell Wilson, est convaincu qu’il sera prêt à jouer dimanche

Russell Wilson a tendance à jouer dimanche contre les Jaguars de Jacksonville à Londres, a déclaré mercredi l’entraîneur-chef des Broncos de Denver, Nathaniel Hackett.

Le quart-arrière a ajouté qu’il était “prêt à basculer” après avoir raté la défaite du week-end dernier contre les Jets de New York en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, Brett Rypien prenant sa place.

“Je me sens bien et prêt à rouler”, a-t-il déclaré. “Je suis super enfermé et j’espère [we] peut obtenir une grosse victoire à Londres. Évidemment, ce devrait être un match clé pour nous. C’est une très bonne équipe de football contre laquelle nous jouons.

“Je pense que nos deux records ne représentent pas nécessairement qui nous sommes, donc je pense que ça va être beaucoup de grand football. Ça va être cool d’être de retour à Wembley [Stadium] encore. Je me souviens de la dernière fois où j’ai pu jouer ici; c’était assez spécial. L’environnement est incroyable. C’est de classe mondiale. J’ai hâte de rouler.”

Wilson a noté qu’il avait utilisé le vol vers le Royaume-Uni pour continuer les entraînements avec le personnel des Broncos dans le cadre de ses efforts pour être prêt pour le concours crucial de la semaine huit de Denver.

“Qu’est-ce que c’était? Huit heures pour voler ici. Les deux premières heures, je regardais un film, je regardais toutes les coupures et tout le reste”, a-t-il déclaré. “Pendant les quatre heures suivantes, j’ai fait des soins dans l’avion. J’ai marché dans les allées.

“Tout le monde a été assommé. Je faisais des genoux hauts, je travaillais sur mes jambes et tout le reste, et je m’assurais que je suis prêt à basculer. C’était bien.

“Puis les deux dernières heures, je me suis endormi pendant une heure, puis j’ai regardé le film le reste. Je me suis senti bien d’y aller une fois de retour et [Strength and Conditioning] Entraîneur [Loren Landow] fait un excellent travail. Coach Landow et toute l’équipe d’entraîneurs, ils nous ont fait faire un petit mouvement. Nous sommes arrivés ici, avons fait un peu de mouvement et j’ai fait mon travail et j’ai fait tout cela. Ensuite, je me suis peut-être reposé pendant deux ou trois heures une fois rentré à la maison. Je me sens bien.”

La sécurité des Broncos, Justin Simmons, a salué le retour potentiel de Wilson, qui n’a enregistré qu’un pourcentage d’achèvement de 58,6 et détient une note de quart-arrière de 83,4 jusqu’à présent dans la campagne.

“Ce serait évidemment énorme pour nous”, a déclaré Simmons aux journalistes. “On parle d’un [future] Quart-arrière du Temple de la renommée. Pour nous, l’avoir, avoir son leadership et l’avoir du côté offensif du ballon, ça va être énorme pour nous.

“Je pense que tout le monde se nourrit de cela quand ils se lancent, la défense, les équipes spéciales de ce type d’énergie. Je suis donc excité pour lui, et j’espère qu’il pourra y aller dimanche parce que, comme je l’ai dit, c’est un Hall of Le quart-arrière de la renommée.”

La pression monte sur l’entraîneur-chef de première année Nathaniel Hackett alors que son équipe cherche à tourner le coin sur un départ de 2-5 avec l’une des pires infractions de la ligue.

Wilson insiste sur le fait que c’est à lui-même et à l’équipe qui l’entoure de dissiper l’incertitude entourant l’avenir de Hackett dans le travail.

“Écoutez, vous êtes conscient juste à cause de la façon dont le monde fonctionne, mais je pense plus que toute autre chose, j’ai essayé de rester concentré sur notre équipe et de m’améliorer en tant que groupe et de ne pas me soucier du bruit extérieur ,” il a dit.

“Cette chose est que nous contrôlons l’extérieur par la façon dont nous jouons. C’est pour tout le monde. Cela commence par moi et commence par toute l’équipe et nos entraîneurs. Nous sommes tous dans le même bateau et nous le savons. Nous sommes excités pour cela parce que nous avons l’impression que c’est quelque chose que nous pouvons contrôler.

“Cela n’a pas été exactement ce que nous voulions, mais les tempêtes ne durent pas toujours. Celle-ci ne durera pas parce que nous allons travailler d’arrache-pied pour y arriver et nous allons essayer être le meilleur possible.

“[Head] L’entraîneur (Nathaniel) Hackett est un entraîneur formidable. Il travaille d’arrache-pied et il en va de même avec le reste de l’équipe d’entraîneurs. Pour nous, les joueurs, nous travaillons d’arrache-pied. Cela ne s’est tout simplement pas encore concrétisé comme nous le voulions en tant que groupe collectif. Comme je l’ai dit, ça commence un jour à la fois. Vous ne pouvez pas tout construire en une journée. Vous devez faire en sorte que cela se produise aujourd’hui et faire un moment à la fois.”

