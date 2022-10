Russell Wilson: le mauvais début de saison 2022 du quart-arrière des Broncos de Denver laisse les fans et la propriété déconcertés | Nouvelles de la NFL

Russell Wilson a lancé deux interceptions alors que les Broncos de Denver ont perdu un troisième match de la saison contre les Colts d’Indianapolis jeudi soir

Russell Wilson a été échangé aux Broncos de Denver en mars en échange de deux choix de premier tour et de deux choix de deuxième tour, ainsi que de trois joueurs, tandis qu’en septembre, il a signé une énorme prolongation de contrat de 245 millions de dollars sur cinq ans avec l’équipe.

Mais son jeu sur le terrain pour débuter la saison 2022 ne livre pas un tel investissement.

En cinq semaines, Wilson a une moyenne de 250,8 verges par match par passe, avec seulement quatre touchés pour trois interceptions, alors qu’il enregistre des creux en carrière en pourcentage d’achèvement (59,4) et en note de passeur QB (82,8).

Avec Wilson à la barre, les Broncos ont une fiche de 2-3 pour commencer la saison et se targuent de la deuxième pire attaque de la NFL (15,0 points par match), battus uniquement par les Colts d’Indianapolis (13,8 PPG), qui ont infligé le dernier des ces trois défaites contre Wilson et les Broncos en remportant une victoire de 12-9 en prolongation dans un match terriblement médiocre jeudi soir.

Wilson est un ancien vainqueur du Super Bowl avec les Seahawks de Seattle, mais NBC Matinée de football en Amérique Le chroniqueur Peter King craint que les Broncos ne regrettent déjà d’avoir tant investi dans le vétéran de 33 ans.

“Si je suis un fan des Broncos de Denver ou de George Paton – le directeur général – je commence à avoir une sensation très malade au creux de l’estomac”, a déclaré King. Discussion sur le football professionnel.

“‘Qu’est-ce qu’on a payé avec Russell Wilson?’

“Ce n’est pas le Wilson auquel nous sommes habitués depuis les 10 premières années de sa carrière. Au cours des cinq premières semaines de la saison, il est un quart-arrière médiocre de la NFL par rapport à ce qu’il montre en ce moment.

“C’est la chose la plus alarmante pour moi, les Broncos auraient peut-être payé pour un quart-arrière très imparfait – et celui pour qui les Seahawks de Seattle semblaient ravis d’obtenir deux choix de repêchage de premier tour et deux de deuxième tour pour [and Shelby Harris, Drew Lock and Noah Fant].

King a ajouté: “S’il continue sur cette piste pour le reste de cette année, ce sera très difficile pour les Broncos.

“Si Wilson dans les 12 prochains matchs est ce qu’il a vécu au cours des cinq premières semaines, je pense que vous avez une réflexion sérieuse à faire sur ce que vous ferez en tant que quart-arrière dans votre avenir.

“Ils ne savaient pas qu’ils se retrouveraient dans une situation d’urgence juste un mois après le début de la saison.”

Bien que la saison soit loin d’être perdue pour les Broncos pour l’instant, même leurs deux victoires cette saison n’ont pas été convaincantes, alors qu’ils ont battu les Texans de Houston toujours sans victoire 16-9 lors de la deuxième semaine et ont devancé les 49ers de San Francisco 11-10 en un autre concours turgescent aux heures de grande écoute une semaine plus tard.

En plus de WIlson, il a vu l’ancien coordinateur offensif des Green Bay Packers et premier entraîneur-chef Nathaniel Hackett faire l’objet de critiques en raison de l’inefficacité de l’attaque et de certains problèmes de début de saison avec la gestion de l’horloge.

L’équipe a été vertement huée lors de la défaite contre les Colts jeudi soir, et Discussion sur le football professionnel Le présentateur Mike Florio pense qu’il ne faudra peut-être pas longtemps avant que la propriété des Broncos – la famille Walton-Penner, dirigée par Rob Walton, qui a acquis l’équipe pour un record américain de 4,65 milliards de dollars en juin – décide de faire un changement.

“Je convoquerais une réunion de la propriété et proposerais le plan – toutes les options sur la table – pour résoudre ce problème”, a-t-il déclaré.

“Ils vont prendre cela au sérieux. Ils ont une base de fans qui est déjà à bout de souffle.

“C’est leur seule priorité de comprendre ce qui ne va pas avec Russell Wilson, Nathaniel Hackett et que pouvons-nous faire pour l’améliorer?”

Florio a ajouté sur Wilson: “Nous ne voyons pas cela de la part des quarts de franchise de la NFL. Normalement, une fois qu’un gars montre qu’il est” le gars “, il continue d’être” le gars “jusqu’à ce que l’âge ou une blessure le pousse à choisir de ne plus jouer. Vous ne le perdez pas.

“J’ai l’impression que Russell Wilson vient de le perdre et plus il essaie de le récupérer, il ne revient pas.”

Les Broncos se rendent aux Chargers de Los Angeles lors d’un match de football du lundi soir au cours de la sixième semaine, avant d’accueillir les Jets de New York et de rendre visite aux Jaguars de Jacksonville au cours des semaines sept et huit avant leur semaine de congé.

