Les entrepreneurs puissants lancent «The House of LR&C» et présentent une nouvelle marque HUMAN NATION

La maison des cofondateurs de LR&C

Les co-fondateurs de la Maison LR&C (de gauche à droite): Ciara, Christine Day, Russell Wilson

NATION HUMAINE

Présentation de HUMAN NATION – une marque de streetwear accessible, durable et inclusive créée pour une nouvelle génération.

SEATTLE, 01 décembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Russell Wilson et Ciara s’associent à la légende du commerce Christine Day pour lancer La Maison LR&C, un nouveau concept de commerce de détail axé sur le bien. La nouvelle maison de mode de marque a été créée sur la base de la «démocratisation de la mode», en faisant tomber les barrières dans ce qui était traditionnellement une industrie exclusive.

Le lancement d’aujourd’hui comprend l’introduction de HUMAN NATION, une marque de streetwear accessible, durable et inclusive créée pour une nouvelle génération et un exemple de ce à quoi s’attendre de The House of LR&C. Avec des décennies d’expérience dans la mise à l’échelle de marques de vente au détail mondiales telles que lululemon et Starbucks, Christine a réuni une équipe d’experts en développement durable, produits et marketing pour développer ce nouveau concept de vente au détail. L’équipe a travaillé avec Russell et Ciara pour donner vie à cette vision: une entreprise qui combine le meilleur du commerce de détail emblématique, célèbre et durable pour créer quelque chose de significatif, ce dont le monde a besoin maintenant. Ils l’ont fait en rendant le commerce de détail accessible, en favorisant l’inclusion grâce à la connectivité avec les communautés, en écoutant activement et en cocréant des marques. Le résultat est une maison de marque construite avec leur communauté, pour toutes les personnes, cela génère un impact positif à grande échelle de l’usine au consommateur.

«Le monde a besoin de marques qui sont une extension de nous tous, qui reflètent nos valeurs et renforcent notre planète, nos gens et nos communautés», a déclaré Christine Day, cofondatrice et présidente de The House of LR&C. «La House of LR&C fera évoluer le secteur de la mode en mélangeant de nouvelles normes sociales et des éléments de style avec des points de vue différents sur le monde qui nous entoure, définissant le récit de l’avenir du commerce de détail.»

L’approche de développement durable de la Maison LR&C couvre toutes les étapes du cycle de développement des produits, de la création à l’utilisation par les consommateurs, et comprend des matériaux écologiques, des usines certifiées et des emballages 100% recyclés ou recyclables. En tant que Public Benefits Corp (PBC) et société en instance de B-corp, The House of LR&C s’engage à atteindre les objectifs tangibles de durabilité sociale et environnementale élaborés par les Nations Unies.

En 2016, Russell a lancé Marque Good Man , une marque de vêtements fondée sur l’idée que lorsque vous êtes beau et que vous vous sentez bien, vous pouvez faire du bien. La House of LR&C s’appuie sur sa fondation Good Man Brand, insufflant les valeurs fondamentales des entrepreneurs que sont l’amour, le respect et les soins, pour offrir une expérience plus inclusive et des marques maison supplémentaires pour toutes les formes, tailles, genres et préférences de style. Pour chaque achat effectué au sein des marques de The House of LR&C, la société fera un don de 3% à la Why Not You Foundation, une organisation à but non lucratif dédiée à l’éducation, à la santé des enfants et à la lutte contre la pauvreté, permettant aux jeunes d’aujourd’hui de diriger avec un «pourquoi pas vous» attitude.

«Cette dernière année a été transformatrice, avec beaucoup de douleur et beaucoup de persévérance. En tant que chefs d’entreprise afro-américains, nous comprenons l’importance de l’unité et nous nous appuyons sur notre conviction qu’un monde meilleur est possible « , ont déclaré Russell Wilson et Ciara, co-fondateurs de The House of LR&C. » Nous sommes passionnés par le travail avec la prochaine génération. des leaders, des combattants et des vainqueurs, pour nous aider à créer une maison dirigée par un objectif qui produit un impact positif à grande échelle tout en inspirant le bien des autres.

Déverrouillez les clés d’un nouveau monde de la vente au détail à The House of LR&C en visitant thehouseoflrc.com qui est conforme ADA et disponible en espagnol et en anglais. Ou achetez Good Man Brand chez Nordstrom et Human Nation bientôt disponible chez Kohl’s via la plateforme Curated by Kohl’s de l’entreprise.

Suivez le voyage sur Instagram @TheHouseofLRC et @AllHumanNation.

À propos de The House of LR&C

La House of LR&C a été construite pour démocratiser le secteur de la vente au détail – changer notre façon de faire de la mode, la rendre inclusive et participative. Comment nous créons. Comment nous achetons. Comment nous nous approvisionnons. Comment nous commercialisons. Russell Wilson et Ciara ont combiné leur passion pour le design et la mode avec l’expertise de vente au détail de Christine Day, PDG, pour créer The House of LR&C en 2020. Une année qui a montré au monde que la véritable compassion, la connectivité et faire le bien pour notre planète sont à table enjeux. Nous sommes fiers de B-Corp Pending et choisissons de vivre selon les principes de durabilité des Nations Unies en tant que notre vrai nord. Bienvenue dans The House of LR&C. Rendez-nous visite sur thehouseoflrc.com.

