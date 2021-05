Russell Wilson drama «vieille nouvelle», déclare l’entraîneur-chef des Seahawks de Seattle, Pete Carroll | Nouvelles de la NFL

Le quart-arrière des Seattle Seahawks Russell Wilson (AP Photo / Ted S.Warren)

L’entraîneur-chef des Seahawks, Pete Carroll, a assuré que le quart Russell Wilson était « motivé » pour jouer avec Seattle cette saison à venir suite à l’incertitude récente quant à son avenir avec l’équipe.

Wilson a déclenché une frénésie des fans et des médias plus tôt cette intersaison lorsqu’il a souligné sa frustration face à la punition régulière qu’il a endurée derrière la ligne offensive de Seattle au fil des ans lors d’une apparition sur Le spectacle de Dan Patrick, ainsi que de transmettre son désir d’avoir un plus grand mot à dire dans les décisions de personnel prises par les Seahawks.

Son admission selon laquelle il n’était pas sûr d’être « disponible » pour un échange a soulevé un doute supplémentaire sur l’endroit où il jouerait en 2021 alors que les Saints de la Nouvelle-Orléans, les Raiders de Las Vegas, les Bears de Chicago et les Cowboys de Dallas sont apparus comme sa présumée liste restreinte de destinations préférées.

La saga s’est avérée relativement de courte durée, un Carroll a qualifié de « vieille nouvelle » lors d’une interview sur Le spectacle Rich Eisen.

« Cela semble être une très vieille nouvelle d’en parler parce que cela fait si longtemps », a déclaré Carroll. « Le peu qu’il a dit a transporté tellement de temps d’antenne qu’il est devenu plus grand que la vie. Tout au long du processus, Russell, nous avons toujours été connectés. Nous avons toujours parlé. Nous n’avons jamais été en communication, et nous n’étaient pas du tout à cette époque non plus.

« Un certain nombre de choses qui sont ressorties ont été amplifiées et les questions ont été soulevées, et il y avait deux ou trois choses. Il était frustré quand il parlait, tout comme chacun de nous peut parfois souligner quelque chose qui nous tient à cœur, et il peut être joué différemment de lui-même.

6:48 Faits saillants des Rams de Los Angeles contre les Seahawks de Seattle lors des séries éliminatoires de la NFL Faits saillants des Rams de Los Angeles contre les Seahawks de Seattle lors des séries éliminatoires de la NFL

Les Seahawks ont repêché un joueur de ligne offensive de 16 haut niveau entre 2010 et 2016 et six au cours des cinq dernières années, dont le plaqueur de sixième tour en 2021, Stone Forsythe. Cependant, Wilson a été limogé 394 fois en 144 sorties en saison régulière depuis son repêchage en 2012 – plus que tout autre quart-arrière de la NFL.

Ses commentaires font suite à une autre fin de saison frustrante alors que les Seahawks ont été battus par les Rams de Los Angeles le week-end Wild Card.

« Nous avons eu une très bonne saison de travail, et il y avait une discussion médiatique en cours à laquelle je n’ai pas participé, [General Manager] John [Schneider] et je ne l’ai pas fait, nous avons refusé de faire partie de cela, et Russ a fait ce qu’il a pu une fois qu’il l’a vu se produire, pour rester aussi silencieux que possible parce qu’il allait jouer et avoir sa propre vie de toute façon.

«Ce que cela représentait était, je pense, un recentrage, en s’assurant que nous étions sur la même longueur d’onde, en s’assurant que nous étions clairs afin que nous puissions résister à tout examen minutieux qui nous serait adressé, et nous l’avons fait.

« Il est enthousiasmé par son équipe. Il est excité par son équipe d’entraîneurs. Il est excité par la saison à venir. »

