Russell Wilson désireux de retourner le récit sur le «casse commercial» des Seahawks et de reconstruire l’héritage

KJ Wright a joué avec Russell Wilson pendant neuf saisons avec les Seahawks de Seattle – y compris des apparitions consécutives au Super Bowl – il a donc une compréhension intime de l’état d’esprit du quart-arrière sur et en dehors du terrain.

« Je connais très bien son maquillage », a déclaré Wright lors d’une récente apparition sur NFL Network. « Je sais qu’il est le compétiteur ultime. Je connais ses qualités de leader et je connais ses intangibles. »

Wright a ensuite fait des commentaires accrocheurs sur le commerce à succès de son ancienne équipe de Wilson aux Broncos de Denver la saison dernière, et Wilson après l’accord avec sa pire saison statistiquement en 11 ans dans la NFL.

« Quand je regarde cette situation de Russell Wilson, cela pourrait potentiellement devenir le plus grand vol commercial de l’histoire de la NFL », a déclaré Wright. « Ils ont donné à ce gars cinq ans et beaucoup d’argent pour dire que vous êtes notre gars pour les cinq prochaines années. … Et tout ce qu’ils ont obtenu jusqu’à présent, c’est cinq victoires et un entraîneur-chef renvoyé. Et donc en ce moment, cela semble très effrayant. Ça a l’air moche. »

En mars 2022, les Seahawks ont échangé Wilson et un choix de repêchage de quatrième tour à Denver contre deux sélections de premier tour, deux choix de deuxième tour et un choix de cinquième tour, ainsi que trois joueurs: l’ailier rapproché Noah Fant, le quart-arrière Drew Lock et défensif. finir Shelby Harris.

Seattle a transformé ces choix en plaqueur gauche Charles Cross, le rusher Boye Mafe, le secondeur Tyreke Smith et le receveur Dareke Young lors du repêchage de 2022, et le demi de coin Devon Witherspoon et le passeur Derick Hall lors du repêchage de cette année.

Suite à l’accord à succès, Seattle a connu une saison 9-8 surprenante, en partie à cause de la résurrection de la carrière du quart-arrière Geno Smith, tandis que Wilson et les Broncos ont lutté pendant une campagne cauchemardesque 5-12.

« C’était un événement énorme à traverser », a déclaré le directeur général des Seahawks John Schneider à FOX Sports à propos de l’échange de Wilson. « Ayant traversé cela à Green Bay avec Brett [Favre], cela a beaucoup aidé en termes de confiance. De toute évidence, nous n’avions pas Aaron Rodgers assis dans le garage prêt à partir. Mais c’était une phase énorme. »

Un an plus tard, avec l’embauche du gourou offensif Sean Payton comme nouvel entraîneur-chef de Denver, Wright a déclaré que Wilson pouvait redevenir le joueur qu’il était pendant ses années très productives avec les Seahawks. Wilson a quitté Seattle en tant que leader de tous les temps de la franchise pour les verges par la passe (37 059) et les touchés par la passe (292).

« Je ne crois pas qu’un quart-arrière tombe aussi vite », a déclaré Wright à FOX Sports plus tôt cette année. « Il n’est pas lavé. Je crois qu’il peut rebondir. C’est juste une question pour Russ d’être honnête avec lui-même et de trouver un entraîneur qui sera honnête avec lui.

« Et juste mettre en place le bon meneur de jeu pour remettre cette attaque sur les rails. Ils ont les armes sur papier, mais vous devez mettre en place les bonnes pièces pour ramener Russ là où nous savons qu’il peut être. »

Wilson pense que Payton est ce type. En fait, Wilson a toujours voulu jouer pour l’entraîneur qui appelait des jeux pour son idole d’enfance, Drew Brees.

Il a maintenant cette opportunité avec les Broncos.

« Je pense que Sean est l’un des meilleurs entraîneurs à avoir entraîné ce match », a récemment déclaré Wilson aux journalistes. « Il est intense. Il est concentré. C’est un si bon professeur de jeu, donc nous apprenons tous tous les jours. Juste apprendre à jouer le jeu de la bonne manière et à s’entraîner au plus haut niveau. C’est ce sur quoi nous nous concentrons en ce moment. »

Wilson, âgé de 34 ans, a déclaré qu’il avait perdu quelques kilos pendant l’intersaison, peut-être pour réduire les 55 sacs, un sommet en carrière, qu’il avait endurés la saison dernière.

« Je me sens bien », a déclaré Wilson. « Je me sens mince et méchant, prêt à partir et concentré. »

Jusqu’à présent, Payton aime ce qu’il a vu de Wilson pendant l’intersaison.

« Il le ramasse, le timing et toutes ces choses qui sont nécessaires », a déclaré Payton aux journalistes. « Pendant les cinq premières semaines, nous ne faisions que soulever et courir. Maintenant, nous nous lançons dans une activité de football. Nous sommes en avance sur le calendrier.

« Il a l’air bien et a l’air vif. »

Eric D. Williams a fait des reportages sur la NFL pendant plus d’une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, les Chargers de Los Angeles pour ESPN et les Seahawks de Seattle pour le Tacoma News Tribune. Suivez-le sur Twitter à @eric_d_williams .

