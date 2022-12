Russell Wilson, Broncos peut-il utiliser les Titans comme modèle de réussite ?

Les Broncos de Denver envisageaient de concourir pour un Super Bowl lorsqu’ils ont acquis le quart-arrière vedette Russell Wilson et embauché l’ancien coordinateur offensif des Green Bay Packers Nathaniel Hackett comme entraîneur-chef.

Au lieu de cela, ils ont été éliminés des séries éliminatoires lors de la semaine 14 et siègent actuellement à 4-10 cette saison. Wilson en a un, sinon le pire saison de sa carrière de 11 ans dans la NFL. Le QB de 34 ans a complété 60,4% de ses passes pour seulement 2 805 verges par la passe, 11 touchés, six interceptions et une cote de passeur de 85,0. Il a également couru pour 215 verges et un score.

Denver a échangé deux choix de repêchage de premier et de deuxième tour, l’ailier rapproché Noah Fant, le joueur de ligne défensive Shelby Miller et le quart-arrière Drew Lock aux Seahawks de Seattle pour Wilson, qui a ensuite signé une prolongation de cinq ans de 245 millions de dollars.

Cela dit, comment les Broncos sortent-ils de cette ornière ?

Dans l’édition de mercredi de “The Herd”, Colin Cowherd a fait valoir que Denver devrait utiliser les Titans du Tennessee comme “feuille de route” pour retravailler son opération autour de Wilson.

« Vous embauchez un entraîneur vraiment intelligent, vous avez une excellente défense et vous renforcez votre O-line et votre jeu de course », a déclaré Cowherd. “Souvenez-vous, l’année dernière, avec [Patrick] Mahomes, avec Josh Allen, avec Herbert, avec [Joe] Terrier? Ce sont les Titans qui étaient la tête de série n ° 1 de l’AFC – la meilleure conférence. Il y a donc un moyen. Vous devez choisir le bon entraîneur et embaucher quelqu’un d’expérience. N ° 2, vendez certaines de vos pièces défensives, obtenez la bonne ligne offensive et rédigez un autre porteur de ballon et croisez les doigts.

“Et regardez les Titans du Tennessee. Vous ne gagnerez probablement pas un Super Bowl, mais vous pouvez être viable, vendre votre stade, passer à la télévision, être intéressant, faire les séries éliminatoires et donner de l’espoir à vos fans.”

Comment Russell Wilson peut-il transformer l’attaque des Broncos l’année prochaine? Emmanuel Sanders rejoint Colin Cowherd sur “The Herd” pour discuter de la façon dont Russell Wilson et les Broncos de Denver peuvent changer les choses l’année prochaine.

Denver a arboré l’une des pires infractions du sport cette saison, avec une moyenne de seulement 208,4 verges par la passe (22e dans la NFL), 107,8 verges au sol (23e) et 15,6 points (dernier) par match. Pendant ce temps, le porteur de ballon Javonte Williams a déchiré son ACL au cours de la semaine 4 et Denver a renoncé au vétéran Melvin Gordon en novembre.

Quant au Tennessee, son attaque s’est fortement appuyée sur le porteur de ballon vedette Derrick Henry, qui se classe premier dans la NFL avec 296 courses et deuxième en verges au sol avec 1 303. Le quart-arrière Ryan Tannehill, qui a subi une blessure à la cheville droite lors de la défaite des Titans lors de la semaine 15 contre les Chargers de Los Angeles, s’adonne également au jeu de course.

L’ancien secondeur de la NFL Mike Vrabel est l’entraîneur-chef des Titans depuis 2018. Ils ont participé aux séries éliminatoires au cours de chacune des trois dernières saisons et se battent contre les Jaguars de Jacksonville pour la première place de l’AFC Sud cette saison.

Denver a échangé le secondeur et ancien choix au repêchage n ° 5 Bradley Chubb et un cinquième tour aux Dolphins de Miami à la date limite des échanges de la NFL pour un futur premier et quatrième tour et porteur de ballon Chase Edmonds.

Dans le sillage de l’échange de Chubb, cependant, les Broncos ont toujours présenté l’une des meilleures défenses de la NFL. Ils ne cèdent que 309,0 verges au total (cinquième de la NFL) et 18,1 points (troisième) par match.

Denver a une foule de joueurs de calibre Pro Bowl qui organisent des saisons encourageantes avec les arrières défensifs Justin Simmons et Patrick Surtain II, les secondeurs Josey Jewell et Alex Singleton et l’ailier défensif Dre’Mont Jones.

Depuis sa victoire au Super Bowl 50, Denver a une fiche de 43-68 avec Gary Kubiak, Vance Joseph, Vic Fangio et Hackett comme entraîneur-chef.

Les meilleures histoires de FOX Sports :