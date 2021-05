Russell Westbrook égalise le record de triple-double d’Oscar Robertson lors de la victoire des Washington Wizards sur les Indiana Pacers | Nouvelles de la NBA

Russell Westbrook est devenu un succès instantané grâce à sa capacité à offrir des triples-doubles.

Maintenant, le meneur de 6 pieds 3 pouces est au bord d’un home run – battant le record de carrière apparemment incassable d’Oscar Robertson.

Il a récolté 33 points, 19 rebonds et 15 passes décisives samedi soir dans une victoire de 133-132 en prolongation contre l’Indiana pour égaler la marque de Robertson de 181. Et, à juste titre, il est venu à une courte distance en voiture du Lockefield Dust Bowl, où Robertson et son Les futurs coéquipiers de Crispus Attucks High School ont d’abord perfectionné leur métier.

Westbrook obtient son premier crack pour surpasser Robertson lundi soir à Atlanta.

« Je suis très fier de faire tout ce que je peux pour gagner », a-t-il déclaré. « Pour être dans une conversation avec Oscar, je veux juste le remercier parce qu’il a préparé le terrain. Les choses qu’il a pu faire dans la journée m’ont permis de faire les choses que je fais aujourd’hui. Donc j’apprécie cela, et j’apprécie également son soutien. «

Mais les deux hommes désormais liés dans le livre des records ont emprunté des chemins radicalement différents pour atteindre le sommet.

Robertson était une star du lycée d’Indianapolis, trois fois All-American à l’Université de Cincinnati et médaillé d’or olympique avant de jouer pour les Royals de Cincinnati et les Milwaukee Bucks.

















3:09



Dans le reportage de la série OG de cette semaine, Mo Mooncey explique comment Oscar Robertson a réinventé le poste de meneur de jeu, était le M. Triple-Double original et a changé le jeu en tant que président de la National Basketball Players Association.



En seulement sa deuxième saison professionnelle, Robertson est devenu le premier joueur à faire la moyenne d’un triple-double – un exploit que Westbrook n’a égalé qu’un demi-siècle plus tard – et Robertson a réussi à réaliser l’exploit à chacune de ses cinq premières saisons.

Westbrook, quant à lui, a attiré peu d’intérêt universitaire jusqu’à sa dernière saison au lycée et n’a commencé qu’une saison à l’UCLA avant de devenir professionnel. Au cours de ses six premières saisons à Oklahoma City, il a inscrit huit triples doubles.

Puis il a perfectionné l’art et en a produit 173 autres au cours des sept dernières saisons.

Ils se sont rencontrés en 2017, une réunion que Westbrook a qualifiée d’écrasante.

« Il s’est envolé pour Oklahoma City et il n’a pas eu à faire ça », a-t-il dit. «Il a pris le temps de parler avec moi et ma famille de ce moment. Honnêtement, j’étais plus intrigué parce qu’il faisait face à l’injustice sociale quand il jouait et donc j’étais vraiment intrigué par la façon dont il avait géré cela et j’ai continué à le faire. jouer à un niveau aussi élevé. «

Westbrook a également trouvé un moyen de produire de grands nombres nuit après nuit.

Cette saison, il mène la ligue avec 35, le deuxième plus haut total de sa carrière. Il en avait 42 en 2016-17 quand il est devenu le premier joueur depuis Robertson en 1961-62 à faire une moyenne d’un triple-double. Avec une semaine à jouer en saison régulière, il est prêt à égaler cet exploit pour la quatrième fois en cinq saisons.

Et maintenant, après avoir affiché 19 triples doubles au cours des 24 derniers matchs, il est loin de battre un record depuis que Robertson a terminé sa carrière en 1973-74.

« Faire ça tous les soirs, c’est vraiment difficile à faire », a déclaré son coéquipier Bradley Beal. « Vous allez là-bas et essayez de le faire tous les soirs, c’est très difficile. C’est difficile mentalement. Cela montre à quel point il aborde le match avec sérieux. »

Il est également normal que Westbrook ait égalé le record contre les Pacers, contre lesquels il a affiché un sommet en carrière de 10 triples doubles dont trois cette saison.

















3:36



BJ Armstrong estime que Russell Westbrook a fait évoluer le poste de meneur tandis que Mo Mooncey pense que les gens doivent cesser de manquer de respect à M. Triple-Double



Il est devenu le premier joueur de l’histoire de la ligue avec un triple-double de 35 points et 20 passes décisives contre l’Indiana le 29 mars et a enregistré un sommet en carrière de 21 rebonds et un record en carrière correspondant à 24 passes décisives contre les Pacers lors de la victoire de lundi sur les Pacers. .

Ce n’est pas tout. Il a maintenant 7998 passes décisives en carrière, dépassant Rod Strickland pour le 12e rang sur la liste de carrière de la NBA et il a dépassé 41 points après avoir dépassé Larry Bird (21791) pour le n ° 40 sur la liste des scores en carrière de la ligue.

« Je savais qu’il allait l’obtenir, je ne savais pas s’il l’obtiendrait cette année », a déclaré l’entraîneur Scott Brooks. « Pour lui, laisser passer Oscar Robertson est absolument incroyable. J’espère que d’une manière ou d’une autre, il (Robertson) pourra venir [to a game], J’aimerais le rencontrer. Il y a certains gars dans l’histoire de la NBA que vous mettez sur un piédestal et jusqu’à ce que vous les rencontriez, ils sont en quelque sorte mythiques. Il est difficile de croire qu’entraîner Russell il y a 13 ans, il allait battre le record d’Oscar Robertson, mais je suis heureux de le dire parce que c’est vraiment un joueur spécial. «

