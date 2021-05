Russell Westbrook des Wizards de Washington fait rage après que le ventilateur a déversé du pop-corn sur sa tête

Un Russell Westbrook en colère a dû être retenu après qu’un fan des Philadelphia 76ers lui ait versé du pop-corn sur la tête alors qu’il se rendait aux vestiaires pour se faire soigner mercredi soir.

La star de Washington Wizards a été freinée par la sécurité alors qu’il tentait d’affronter le fan à 10 minutes de la fin du quatrième quart de la victoire 120-95 des Sixers sur les Washington Wizards dans le deuxième match de leur série de la Conférence Est.

Westbrook se dirigeait vers un traitement pour une cheville blessée lorsque le fan l’a douché de pop-corn au-dessus du tunnel des joueurs.

«Je ne voudrais pas venir me voir dans la rue et me jeter du pop-corn sur la tête, parce que vous savez ce qui se passe», a déclaré Westbrook.

«Dans ces arènes, vous devez commencer à protéger les joueurs. Nous verrons ce que fait la NBA. «

L’entraîneur des Wizards, Scott Brooks, a défendu son joueur vedette, affirmant qu’il espérait que le fan ne serait pas autorisé à rentrer dans le bâtiment. Le ventilateur a été emmené par la sécurité.

« Philadelphie est mieux que ça », a déclaré Brooks.

Les 76ers ont également publié une déclaration. «C’était un comportement sans classe et inacceptable, et nous n’allons pas le tolérer au Wells Fargo Center», a déclaré la présidente des opérations commerciales de Philadelphie, Valerie Camillo.

«Nous sommes fiers d’avoir les fans les plus passionnés du pays… mais ce type de comportement n’a pas sa place dans notre arène.»

LeBron James a tweeté: «Au fait, NOUS EN TANT QUE JOUEURS, nous voulons voir qui a jeté ce pop-corn sur Russ alors qu’il quittait le match ce soir avec une blessure !! Il y a des caméras partout dans les arènes, donc il n’y a pas d’excuse! Parce que si le [shoe] était de l’autre [foot]. «

Westbrook a marqué 10 points et distribué 11 passes décisives. Mais le meneur d’étoiles a eu du mal mercredi, tirant seulement deux sur 10 du sol et ratant ses trois tentatives au-delà de l’arc alors que les Sixers prenaient une avance de 2-0 dans la série.

