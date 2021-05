Russell Westbrook bat le triple-double record d’Oscar Robertson en NBA

La NBA a un nouveau triple-double roi.

Russell Westbrook, des Wizards de Washington, a battu le record de 47 ans du Hall of Famer Oscar Robertson avec son 182e triple-double en carrière lundi. Westbrook a dépassé Robertson sur un rebond au quatrième quart, lui donnant 21 points, 15 passes et 10 rebonds contre les Hawks d’Atlanta.

Westbrook a été une déchirure triple-double dans la seconde moitié de la saison. Il en a 36 en 2020-2021, dont 26 au cours des deux derniers mois et 18 lors des 21 derniers matchs des Wizards.

Pas plus tard que lors de la saison 2014-15, il ne semblait pas que Westbrook, qui a disputé sa 11 première saison avec Oklahoma City, ferait une course au record de Robertson.

Au cours de ses six premières saisons, il n’a enregistré que 19 triples doubles. En 2015-2016, il a commencé à montrer un penchant pour les triples doubles avec son style explosif et puissant. Il en avait 18 cette saison et l’a suivi en 2016-2017 avec 42 triples doubles, battant le record de Robertson en une saison. Il a remporté MVP cette saison.

Il a récolté 67 au cours des trois prochaines saisons, mais seulement huit la saison dernière avec Houston. Un échange avec Washington avant le début de la saison a donné à Westbrook l’occasion de jouer comme il l’a fait avec le Thunder. Si la NBA avait joué un calendrier régulier de 82 matchs au lieu d’une liste de 72 matchs cette saison, Westbrook aurait peut-être eu une chance d’éclipser son record d’une saison.

À 6-3, Westbrook est l’un des meilleurs gardiens de rebond de l’histoire de la NBA. Il n’est peut-être pas toujours un buteur efficace, mais il a un moyen d’accumuler des points, avec une moyenne d’au moins 20 points au cours des 11 dernières saisons. Il est également un passeur volontaire, et le fait qu’il ait joué avec les All-Stars et les buteurs talentueux Kevin Durant, James Harden et Bradley Beal est utile.

Malgré l’hyper-critique du jeu de Westbrook, il a joué pour des équipes gagnantes, et le record de son équipe lorsqu’il enregistre un triple-double est de 136-45, dont 21-14 avec les Wizards.

«Je sors et je m’amuse et je fais du cerceau», a récemment déclaré Westbrook. «À la fin de la journée, quand mon voyage est terminé et que j’ai fini de jouer au basket, je peux penser à certaines des lignes de statistiques folles – les bonnes, les mauvaises, les moche – et être reconnaissant. Je suis reconnaissant pour tout cela.